El plan de Yeşim fracasa con todo éxito en La Traición y las consecuencias no se harán esperar

Yeşim buscó de una forma errada conseguir dinero de Tarık y esto traerá consecuencias graves e inesperadas para todos en La Traición. Mirá lo que se viene en El 9 Televida.

El capítulo que se vio este miércoles en El 9 Televida en La Traición, volvió a hacer foco en Yeşim y su maldad. La mujer mostró, nuevamente, su lado más interesado y despiadado, pero esta vez lo que hizo traerá consecuencias para ella y para los demás, y de la peor manera. Acá te contamos un poco de lo que se verá en el episodio del día jueves.

El plan de Yeşim, que involucra a Tarık, fracasa. La mujer le provocó un infarto intentando conseguir dinero de Tarık. Impulsada por su propia ambición, Yeşim se embarca en un camino peligroso y comienza a preparar su próximo movimiento. Esto es porque su plan no cumple su objetivo. Ahora se manda a la oficina dispuesta a hacerse de ese dinero que quiere y necesita.

Mientras, toda la familia encuentra cierto alivio en la verdad descubierta gracias a Tolga. Sin embargo, a Tolga le esperan tiempos difíciles, pues una vez más se enfrenta a la maldad de Oltan y no sólo eso, el joven tomará coraje y tratará de hablar con Oylum. ¿Conseguirá que la chica desista de estar con Behram?

Un viento gélido sopla entre Oylum y Güzide. Güzide se alegra tanto por Ozan como se preocupa por Oylum. A pesar de las objeciones de Güzide, Oylum se niega a renunciar a lo que desea. Cada paso que da Behram por su amor sigue afectando a Oylum. Behram hace todo lo posible por permanecer cerca de Oylum y su familia, pero se encuentra con la oposición de Güzide.

Mientras Tarık despierta en el hospital del infarto, su regreso a la vida estará repleto de rencor y odio. ¿Quién o quiénes serán los destinatarios de eso? Para saberlo, no te pierdas los próximos episodios de Aldatmak, o como la conocemos en Canal 9 Televida, La Traición.