El oscuro plan de Tarık para silenciar la verdad y el desgarrador presente de Kahraman en La Traición

La búsqueda de Güzide sobre su hijo desaparecido termina en tragedia tras una muerte dudosa que apunta directamente a su exmarido. Mientras tanto, el secreto sobre el origen de Kahraman provoca una ruptura familiar definitiva y Selin recupera su libertad amenazando la paz de todos los protagonistas

El suspenso no da tregua en la pantalla de El 9 Televida con los recientes sucesos de Aldatmak o como la conocemos acá, La Traición. La jueza Güzide, decidida a encontrar a su hijo, logró localizar a la partera de Dündar, pero al llegar a su encuentro la halló inconsciente. Aunque el parte médico oficial indicó un paro cardíaco, la muerte resulta sumamente sospechosa, ya que Tarık estuvo con la mujer instantes antes del fatal desenlace. Todo es penumbra y sospecha.

La sospechosa muerte de esta mujer ha llevado a la magistrada a sospechar que su exmarido ha llegado a límites insospechados para encubrir sus crímenes del pasado, mientras ella une fuerzas con Ozan para intentar resolver la crisis de identidad que atraviesa Oylum.

En la mansión de los Dicleli, el clima es de absoluta hostilidad. Kahraman, cansado de las mentiras, confrontó a Kadriye exigiendo saber quién es su verdadero padre, sospechando incluso de que podría ser hijo de Sezai. Ante el silencio de su madre biológica, el joven tomó la drástica decisión de cortar lazos definitivamente con ella.

En medio de este caos, las tensiones entre las suegras no cesan, y Oylum sorprendió a todos al tomar una postura inesperada en el conflicto. Al mismo tiempo, el drama personal golpea a la familia por otro lado, ya que İpek, abrumada por las preocupaciones y las constantes amenazas de Selin, sufrió un doloroso aborto involuntario.

Por otra parte, la justicia dio un paso polémico al liberar a Selin por sus problemas de salud mental, una gestión impulsada por Oltan y Tolga sin imaginar las verdaderas intenciones de la joven. Sin embargo, un gesto imprevisto de ella promete consecuencias devastadoras.

Paralelamente, Yeşim intenta desesperadamente alejar a Dündar de su entorno mientras vive bajo las asfixiantes condiciones impuestas por Tarık. La crueldad del empresario no solo somete a su círculo íntimo, sino que le genera nuevos enemigos que están dispuestos a todo para verlo caer.

No te pierdas cómo continúa esta atrapante historia por El 9 Televida, donde cada secreto revelado cambia el rumbo de la justicia para siempre.