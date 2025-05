El oído biónico del fandom: Un posteo de Afra Saraçoğlu, la protagonista de Amor a Cualquier Precio, hace crecer la esperanza

Sabido es que las filmaciones de Amor a Cualquier Precio, el suceso televisivo más importante de la televisión turca finalizó su rodaje en abril pasado, por lo tanto, las fanáticas de Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir carecen de material fotográfico y/o audiovisual de la pareja estelar de Yalı Çapkını. Sin embargo, un posteo de este lunes que hizo la actriz que interpreta a Seyran Şanlı en Canal 9 Televida, renovó las esperanzas de que más tarde que temprano el fandom #AfRam #SeyFer volverán tener imágenes de los tortolitos juntos.

La finalización de Yalı Çapkını implicó que la mesa de trabajo de los managers de los actores centrales de la serie más vendida en la historia de la televisión de Turquía se llenara de propuestas, incluso antes de que el rodaje se concretara. Así Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir vienen analizando a qué proyectos sumarse.

Si bien por el momento sólo está conformado que el actor que hace de Ferit Korhan estará en una película de la misma productora de Amor a Cualquier Precio, OMG; por el lado de Afra sólo se confirmó que fue convocada por la marca #GoTürkiye. Proyecto para el que está filmando desde el viernes de la semana pasada.

Este domingo en Turquía se celebró el Día de la Madre, y ese día eligió Mert Ramazan Demir para regresar de sus vacaciones de Italia. Y, al parecer, por un video que Afra Saraçoğlu subió a las redes, el muchacho estuvo hoy presente en el rodaje del que participa su novia.

¿Que cómo sabemos eso? El fandom, que te analiza, TODO, no tardó nada en poner atención y en darse cuenta que la voz que se escucha detrás de escena mientras Afra capta cómo la lookean, es la de Mert Ramazan Demir. Para qué, todo estalló y las redes desboran felicidad desde temprano.

Una de las fanáticas escribió: “Por favor, diganmé que no estoy sorda”, en clara alusión a la voz de Ramo detrás del video.

PLEASE TELL ME I’M NOT DEAFFF😭😭😭 pic.twitter.com/28DcPaRUYS

— Najla (@starvvrs) May 12, 2025