El novio de Cinzia Francischiello mostró la primera foto tras el accidente en Gran Hermano Generación Dorada

Luego de la fuerte caída en la casa más famosa que obligó a su internación y posterior eliminación del juego, el futbolista Dylan Gissi compartió una emotiva postal junto a la concursante venezolana para actualizar su estado de salud.

Tras la conmoción generada este jueves 30 de julio por la abrupta salida de Cinzia Francischiello de Gran Hermano Generación Dorada, su novio, el futbolista Dylan Gissi, publicó la primera imagen de la comunicadora venezolana desde el centro médico. El deportista utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a los televidentes de El 9 Televida, compartiendo un emotivo mensaje sobre cómo evoluciona la participante luego de sufrir una leve lesión en las vértebras al golpearse fuertemente con la punta de una cama dentro del reality.

El accidente ocurrió durante la jornada del jueves, cuando la participante se encontraba bailando junto a Solange Abraham en el dormitorio de mujeres. Un mal paso hizo que Cinzia Francischiello perdiera el equilibrio y sufriera un violento impacto en la zona del cuello contra la estructura de la cama, provocando que la producción de Telefe interrumpiera de inmediato la transmisión en vivo para trasladarla a una clínica cercana.

Luego de conocerse el comunicado oficial de la producción que confirmó que la joven debía guardar reposo y quedaba automáticamente fuera de competencia, su pareja decidió romper el silencio. A través de sus historias de Instagram, el futbolista Dylan Gissi posteó una fotografía junto a la exparticipante mientras ella reposaba en la institución de salud.

“Gracias a todos por sus mensajes. Cin está bien, dolorida, pero tratando de aceptar los planes de Dios y esas cosas de la vida que con el tiempo entenderemos”, escribió la pareja de Cinzia Francischiello. Para finalizar su mensaje de apoyo, el deportista le dedicó unas cariñosas palabras a la comunicadora: “@cinziafd, cómo te extrañé, preciosa, te amo”.

De esta forma, la jugadora venezolana comienza su proceso de recuperación rodeada de sus seres queridos y lejos de las cámaras de El 9 Televida, dando por finalizada su intensa etapa dentro del popular certamen televisivo.

Para saber si habrá o no reemplazo para ella, no te pierdas las galas de Gran Hermano por El 9 Televida.