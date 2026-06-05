El mundo de la cultura despide al Indio Solari: los conmovedores mensajes y homenajes de los famosos en las redes

Músicos, actores y conductores de televisión expresaron su profundo dolor y compartieron anécdotas inéditas sobre la huella imborrable del líder de Los Redondos. De la carta de camarines de Fito Páez al agradecimiento de Ciro Martínez y Nancy Dupláa.

La difusión de los textos en torno a la figura de Carlos “El Indio” Solari generó una repercusión masiva en las plataformas digitales. Las redes sociales se transformaron de inmediato en un espacio de comunión colectiva donde fanáticos, colegas de ruta y grandes celebridades del espectáculo compartieron palabras de afecto, recuerdos íntimos y un profundo agradecimiento a la trayectoria del máximo chamán del rock nacional. Los detalles de este mosaico de testimonios ya se pueden repasar a fondo en elnueve.com.

La escuela del rock: las emotivas cartas de Fito Páez y Ciro Martínez

Entre los mensajes más destacados del ámbito musical, Fito Páez conmovió a la “inmensa masa ricotera” con una extensa y poética carta donde analizó el magnetismo del cantante de una manera muy particular: “Se fue el líder de una de las más importantes tribus argentinas. Cuando fallece un cacique, se activa de inmediato un proceso profundo que combina el duelo colectivo, ritos espirituales y la transición de poder. La muerte de un chamán de esta naturaleza produce un inmenso vacío”.

Además, Fito Páez reveló una histórica charla de camarines en el boliche Cemento a fines de 1988, donde el Indio Solari lo reprendió con afecto por haber dejado de cantar “Yo vengo a ofrecer mi corazón” tras las tragedias familiares del rosarino. El Indio le hizo ver el valor de su propia obra diciéndole: “Man, tenés que valorar eso que hiciste. Escribiste una canción maravillosa”, un consejo que Páez guardó como una lección de vida fundamental.

Por su parte, Andrés Ciro Martínez (vocalista de Los Piojos y líder de Ciro y Los Persas) catalogó a Solari como “uno de los más grandes poetas que dio el rock nacional” y recordó el enorme gesto que tuvo al elegirlos como banda revelación en sus comienzos. Asimismo, elogió la ética independiente de la banda platense: “Siempre fue con los Redondos un referente en cómo manejarse en un pantano lleno de cocodrilos”.

El mundo del rock sumó también el saludo de Juanse (líder de Ratones Paranoicos), quien lo definió como “el representante más honesto de sus propias convicciones”; Ricardo Mollo (Divididos), quien subió una foto retro con la frase “Camino al brillo eterno”; y Richard Coleman, quien rememoró el increíble carisma del vocalista en el circuito underground de los tempranos años 80.

El dolor en el ámbito de la actuación y la conducción

El impacto del texto trascendió largamente el universo musical y se instaló con fuerza entre las principales figuras del espectáculo local, quienes recordaron cómo la lírica de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota atravesó sus vidas:

Nancy Dupláa: Expresó su dolor y recordó su adolescencia acompañada por los discos del músico. “Hoy duele… pero me quedan tus canciones acompañando mi existir… Me hiciste bien… Hasta siempre, Míster” , escribió la actriz.

Flor de la V: Publicó una extensa carta analizando la banda sonora de una generación. “Sus letras nos enseñaron que la poesía también podía vivir en la calle, en la noche, en la rebeldía y en las heridas. Hoy el mundo suena un poco más silencioso” , reflexionó.

Gloria Carrá: Hizo foco en el “pogo ricotero” y el ritual de las misas masivas, donde “el mundo saltaba como una sola criatura” , despidiéndolo como su “héroe en este lío” .

Julieta Díaz: Destacó las virtudes interpretativas y humanas del cantante, elogiando “tu fraseo, las melodías en tu voz, tu bravura y la convicción intocable” .

Griselda Siciliani: Utilizó una de las frases más insignes del repertorio ricotero: “En este día y cada día”, junto a una imagen en blanco y negro del cantante.

A estas sentidas dedicatorias se sumaron los mensajes del folklore de la mano de Víctor Heredia, de la música internacional con Ricardo Montaner, de la cantante Julia Zenko, del influyente productor Daniel Grinbank —quien citó la letra de “Mi muerte y yo”— y de las actrices Romina Gaetani, Lorena Vega y el conductor Mariano Iúdica.