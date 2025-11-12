El momento que nadie vio venir en MasterChef Celebrity: ¿qué le pasó a Martitegui?

Una preparación de Luis Ventura hizo pasar un muy mal momento al jurado del programa de cocina de El 9 Televida.

La gala de este martes de MasterChef Celebrity que se emitió en El 9 Televida, volvió a dar uno de esos momentos únicos, en donde algo sorpresivo, un poco peligroso pero que termina en risas corona la noche. ¿Qué pasó? Germán Martitegui se atragantó con un carozo de aceituna que Luis Ventura dejó en el plato que presentó. Mirá.

Todo parecía transcurrir con normalidad cuando Luis Ventura presentó su plato: un pionono salado de atún, tomates y pimientos asados que no despertaba mayores sospechas. Fiel a su estilo distendido en el reality, el presidente de APTRA se acercó al jurado con una sonrisa y una frase que, sin saberlo, anticiparía el caos: “Me quedó el pionono de primera”.

Pero el ambiente cambió en segundos. Germán Martitegui probó un bocado y comenzó a toser de forma repentina. Donato de Santis lo observó con preocupación, mientras Damián Betular reaccionó al instante y le alcanzó un vaso de agua. “Un carozo, chef Germán”, se escuchó decir, mientras el estudio entero contenía la respiración.

El cocinero, con gesto de incomodidad y la boca apenas entreabierta, llevó la mano a su cuello y murmuró: “¿La aceituna tenía carozo?”. El estudio quedó en silencio absoluto. Luis Ventura, algo nervioso, asintió, mientras Betular, entre sorprendido y divertido, le preguntó: “¿Te tragaste un carozo?”. Martitegui confirmó con la cabeza. Minutos después, ya detrás de cámara, Ventura intentó restarle dramatismo al episodio con su humor característico: “No era la idea, pero bueno… por lo menos que se atragante un poquito, ¿no?”.

Superado el susto, Donato retomó el tono profesional y dio su devolución técnica: “El pionono está bien logrado. Le faltó un poco de cocción, pero levantó y tiene buena esponjosidad. Estás mejorando, Luis, pero tenés que acelerar el paso si querés seguir en competencia”.

Ventura escuchó atento y respondió con convicción: “Creo que hubo una evolución en la presentación”. El pastelero profesional asintió con una sonrisa: “Iba a decirte lo mismo. Es, sin duda, lo mejor del plato. Un poco más de cocción le hubiera venido bien, pero crudo no está”. Entre risas, Ventura cerró con su típica picardía: “Lo enamoré a Betular”.

Martitegui, por su parte, fue más crítico: “Para mí hay un tema de grosor. Está muy grueso y es muy invasivo el bizcocho. Y después ya el relleno está ‘venturizado’. Es raro que no tenga huevo duro, le hubiera venido muy bien”. “Me bajaron una línea editorial que no tenía que tener huevo”, contestó el presidente de APTRA ante el comentario del jurado. A lo que la conductora, con su habitual picardía, remató: “No, no, no, tus huevos ya están liberados”. La ocurrencia desató una ola de risas en el estudio.

