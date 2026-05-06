El momento más triste de Gran Hermano: el desconsolado llanto de Manuel tras la muerte de su perra Ámbar

El dolor del participante no solo conmovió a sus compañeros, sino que generó una ola de empatía en todo el país a través de la pantalla de El 9 Televida.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada se detuvo por completo este martes ante una de las noticias más difíciles de comunicar. Manuel Ibero, quien en reiteradas ocasiones había confesado que su perra Ámbar era “su cable a tierra”, recibió la noticia de su fallecimiento. El dolor del participante no solo conmovió a sus compañeros, sino que generó una ola de empatía en todo el país a través de la pantalla de El 9 Televida.

Una excepción al aislamiento por un dolor profundo

Aunque las reglas de aislamiento son estrictas, la producción —con el aval de la familia de Manuel— decidió informarle lo sucedido. El joven fue llamado al confesionario y luego al SUM, donde conoció la triste noticia: Ámbar, de apenas 6 años, falleció mientras dormía, sin sufrimiento.

Al salir del SUM, la imagen de Manuel fue devastadora. “Falleció Ámbar”, alcanzó a decir antes de romper en un llanto desconsolado. Inmediatamente, Emanuel Di Gioia y Yanina Zilli lo interceptaron para darle el primer abrazo de contención, mientras otros jugadores, como Grecia Colmenares, también se quebraron al ver el sufrimiento de su compañero.

“No quiero estar sin ella”

Recostado en una reposera y rodeado por el grupo, Manuel expresó la angustia de no haber podido estar presente: “Tenía que estar yo, no la pude despedir. Hace setenta días que no estoy con ella y no quiero estar sin ella. ¿Qué voy a hacer cuando vuelva a mi casa?”

Sus palabras reflejaron el vínculo incondicional que los unía desde la pandemia, cuando Ámbar llegó como un regalo de cumpleaños. “Te voy a amar siempre, gracias por todo lo que me enseñaste”, repetía Manu entre sollozos, dejando de lado cualquier estrategia de juego.

Repercusiones fuera de la casa

El impacto de la noticia traspasó los muros de la casa. Zoe Bogach, expareja de Manuel, expresó su angustia en redes sociales: “¡Me duele mucho! Más allá de todo, yo amaba a esa perra”, confesó notablemente afectada. Dentro del reality, incluso jugadores con los que Manuel ha tenido roces, como Eduardo Carrera, se mostraron solidarios: “Estamos todos muy afligidos, es muy entendible lo que le pasa”.

Así este martes todos se mostraron muy tristes, definitivamente este evento reconfiguró el clima de la casa, en una semana en que el juego quedó, por un momento, en segundo plano.

Seguí el minuto a minuto todo lo que pasa en la casa más famosa del país por El 9 Televida.