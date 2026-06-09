¡El momento más dramático! Bahar entrará en coma en plena cirugía y su vida penderá de un hilo

Tras el brutal accidente, Timur y Uras enfrentarán la operación más difícil de sus vidas para salvar a la doctora. En tanto, Evren quedará paralizado por la culpa y el dolor.

La trama de Bahar, el gran tanque turco que lidera las noches de El 9 Televida, ingresará en su etapa más descorazonadora y angustiante. Luego del terrible accidente de tránsito que destruirá su vehículo, la querida doctora llegará al hospital inconsciente y en un estado absolutamente crítico. La trasladarán de urgencia directamente al quirófano, donde el destino de la protagonista quedará en manos de las dos personas que más la marcaron: Timur y Uras.

La tensión en la sala de operaciones resultará insoportable. Timur asumirá el liderazgo de la intervención y detectará rápidamente una grave lesión en el intestino delgado, precisamente a 120 centímetros, por lo que exigirá suturas y pinzas de inmediato a los enfermeros. Los minutos correrán a contrarreloj mientras los médicos también descubrirán severos daños en el bazo, iniciando una cauterización de emergencia para frenar cualquier complicación mayor.

Órganos limpios, pero un diagnóstico psicológico aterrador

Uno a uno, los especialistas revisarán los órganos vitales de la protagonista. Para alivio inicial del equipo, confirmarán que no existirá hemorragia cerebral ni daños de gravedad en los pulmones. Cuando Timur pregunte desesperado por el retroperitoneo, su hijo Uras le responderá que estará completamente limpio, haciendo un esfuerzo sobrehumano por contener la profunda ansiedad y la culpa que lo consumirán por dentro.

Sin embargo, el verdadero misterio y el horror se apoderarán del quirófano cuando Bahar entrará en un coma profundo. Abrumado por la situación, Timur no logrará comprender por qué su esposa no reaccionará si no registrará fallas físicas letales.

En ese instante de total incertidumbre, Uras recordará un artículo científico clave y lanzará una dolorosa hipótesis: ante la ausencia de daño orgánico, se tratará de un colapso psicológico grave, un posible síndrome de enclaustramiento.

La desesperación de Evren y un hilo de esperanza

Al confirmar la alarmante teoría, los cirujanos decidirán cerrar la intervención y ordenar el traslado inmediato de la doctora a la unidad de cuidados intensivos. Por segunda vez en la historia, Timur le salvará la vida en una camilla, pero ahora la ciencia ya no podrá hacer nada más y solo restará esperar un milagro.

Mientras esto sucede en la sala principal, en otro sector de urgencias, Evren se hará cargo de atender al joven imprudente que conducía el coche que embistió a la protagonista. El médico se mostrará completamente quebrado, no podrá quitarse a Bahar de la cabeza ni un solo segundo y mantendrá el corazón encogido con un único y desesperado deseo: que la mujer que ama vuelva a abrir los ojos.

¿Logrará la fuerza de Bahar traerla de regreso del coma o este accidente marcará su final definitivo? No te despegarás de la pantalla de El 9 Televida para vivir este capítulo imperdible.