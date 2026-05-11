El mensaje que rompió todo en Gran Hermano: la familia de Luana lanzó una dura advertencia

La gran protagonista de la noche fue Luana Fernández, quien recibió dos palabras cargadas de tensión: “Desconfiá” y “Despertá”.

Este domingo 10 de mayo, la gala de Gran Hermano Generación Dorada dio un giro inesperado cuando Santiago del Moro ingresó a la casa para entregar mensajes de los familiares. La gran protagonista de la noche fue Luana Fernández, quien recibió dos palabras cargadas de tensión: “Desconfiá” y “Despertá”.

El impacto de este mensaje, transmitido por El 9 Televida, desestabilizó la calma de la jugadora y generó un revuelo inmediato entre sus compañeros, quienes interpretaron la señal como una alerta roja sobre sus alianzas actuales.

Visiblemente ansiosa y emocionada, Luana Fernández analizó el contenido frente al resto de los participantes. Aunque intentó mostrarse segura al afirmar que “ya había despertado”, la contundencia de las palabras enviadas por su madre y hermanas la obligó a replantear su estrategia. Según la joven, estas advertencias están directamente relacionadas con los últimos movimientos de la casa y apuntan a su círculo más cercano, lo que marca un punto de quiebre en la convivencia de cara a las próximas nominaciones.

El fin de las alianzas

Al ser consultada por el conductor sobre el destinatario de tal desconfianza, la participante no dudó en señalar a su propio grupo. Luana Fernández mencionó específicamente a Zunino, Danelik y Yanina Zilli como las personas de las que su familia le sugiere alejarse. Ante esto, sus compañeras no tardaron en reaccionar con frases como “amiga, date cuenta”, reforzando la idea de que la jugadora estaba siendo utilizada en el juego de los demás.

Un nuevo juego para Luana

Este llamado de atención externo obligó a la participante a reflexionar sobre si estuvo “dormida” durante las últimas semanas en Gran Hermano. La intervención de Santiago del Moro dejó en claro que la información proviene de los últimos días, lo que aumenta la paranoia dentro de la casa. Ahora, la audiencia de El 9 Televida espera ver cómo esta “despertada” de Luana Fernández altera el mapa de votos y si finalmente decide romper sus vínculos para jugar de manera individual.

¿Repercutirá esto en la nueva forma de jugar de Luana? Averigualo esta noche en la gala de eliminación de Gran Hermano que se viene en El 9 Televida, al término de Bahar.