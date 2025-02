El mensaje de Icardi a Wanda: “Hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy”

Lejos de calmarse, el futbolista le recriminó la manera en que terminó su relación y justificó su nuevo vínculo con Suárez: “Hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy… pero sí, ahí pensé en mis hijas y te di otra oportunidad cuando viniste rogándome”.

El mensaje de Icardi se tornó aún más agresivo al acusar a Wanda de haber sido infiel en el pasado y de manipular la situación para su propio beneficio: “Seguí tres años mientras me cagabas con cualquiera que se te cruzaba para juntar, armar, guardar, hacer y tener pruebas de todo”.

Además, defendió su nueva relación con Suárez y atacó nuevamente a la madre de sus hijas: “Sobre mi vida no te preocupes, sé muy bien qué hago, sé muy bien con quién quiero estar, con quién quiero continuar mi vida y cómo continuarla. También me siento feliz, en paz, y puedo vivir la vida relajado con una mujer que me da todo lo que necesito… por si te queda alguna duda”.

La disputa entre ambos no solo involucra cuestiones personales, sino también una batalla legal por la custodia de sus hijas. Icardi le advirtió a Wanda sobre las posibles consecuencias legales de sus acciones: “Les corresponde estar desde la semana pasada conmigo… ya pagarás sus consecuencias por incumplimiento, prohibiciones y todo lo que haces. Obviamente les quemas el cerebro a dos nenas para que digan y hagan lo que te conviene”.

Finalmente, el jugador lanzó una amenaza sobre el futuro de la disputa judicial: “Ya volverán cuando la justicia italiana y turca actúen… sin buscar un juzgado donde me convenga, o cambiar de abogados a ver si alguno te consigue algo”.

La respuesta de Wanda

Fiel a su estilo, Wanda no se quedó callada y le contestó a su ex en referencia a su actual pareja. “Está buena esta estrategia para que ella no quede tan mal igual, bue, ya fue, se te nota re feliz y me alegro por vos”, le escribió con ironía.

Además, desmintió la versión de Icardi sobre su elección sentimental: “Vos y yo sabemos la verdad, vos pudiéndola haber elegido, no la elegiste… Y no fue por las nenas”. Y recordó un viejo reclamo del futbolista: “Porque siempre aclaraste que no te importan las nenas, que solo te importaba yo”.

Para cerrar su descargo, la empresaria dejó entrever que la China Suárez también habría intentado estar con L-Gante, sugiriendo que existen pruebas de ello: “Tu ‘amor’ también intentó estar con L-Gante y él tiene las pruebas de cómo ella ‘se regalaba'”.