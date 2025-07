El jurado de La Voz Argentina se quedó corto de halagos para un sanjuanino que intuyen va rumbo a la final

Jaime llegó con su guitarra y dejó a las cuatro sillas de La Voz Argentina encendidas de blanco y sin adjetivos que pudieran abordar todo lo que este joven sanjuanino de apenas 18 años hizo con su guitarra.

Una nueva audición a ciegas en La Voz Argentina, una nueva oportunidad de emocionarse con los talentos que se vieron en la pantalla de El 9 Televida. Sin embargo, hubo un joven de 18 años que con simpleza y humildad hizo girar las cuatro sillas al compás de un tango que tocó con su guitarra y que cantó con la majestuosidad como sólo un músico de alma podía ejecutar. La grandeza de lo que Jaime Muñoz Cantos dejó a los coaches sin palabras.

El joven sanjuanino deslumbró con Desencuentro, un famoso tango escrito por Cátulo Castillo con música de Aníbal Troilo y que popularizó Roberto “El Polaco” Goyeneche en 1968. Con una destreza que impresionó Jaime intrepretó la canción acompañado por su guitarra.

Cuando le empezaron a preguntar sobre él, este participante reveló que tiene 18 años, que canta desde que tiene conciencia y que su papá le dijo a los 10 años que “ahora iba a tocar de verdad”.

“Qué virtuosismo con ese instrrumento”, destacó Ale Sergi cuando el chico terminó de cantar. “Se sentía que todo el sonido venía de un sólo ser. Como que tu guitarra y tu voz se acoplaban. Hiciste de tu instrumento tu cuerpo también”, recalcó la voz de Miranda!, que intentaba que Jaime los tuviera como opción para sumarse al equipo.

Luego le consultaron si hace otras cosas en su vida, y Jaime compartió: “Me gusta mucho el deporte, boxeo, competencias internacionales y nacionales, me lo he tomado muy a pecho”. Sin dudarlo, todos los coaches expresaron unas palabras para el participante, afirmando que es un gran artista, e intentar convencerlo de que elija su team.

Tras dudarlo por un momento, Jaime confirmó que irá al Team Lali, sorprendiendo hasta a su familia, a lo que la cantante celebró muy emocionada. En ese momento, Soledad Pastorutti expresó tajantemente: “Lali, te llevaste al posible ganador de La Voz Argentina, te lo digo hoy”.

“No lo puedo creer, estoy en shock total, sos increíble, no puedo creer que me hayas elegido. Confiá en mí, te va a ir increíble. Guarda, porque como bien dice la Sole, ¿quién te dice que no es el ganador de La Voz Argentina?”, comentó Lali y Soledad afirmó: “Yo lo veo, lo veo lejos”.

¿Habrá algún mendocino que deje al jurado de La Voz Argentina así? Para saberlo, no te pierdas los próximos programas del show que llena de música tus noches en El 9 Televida.