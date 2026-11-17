Este martes por la noche, los televidentes de El 9 Televida vivirán uno de los episodios más incómodos, enredados y divertidos de Bahar. Tras una noche marcada por el exceso de alcohol, Harun protagonizará una insólita confusión que lo desencadenará un verdadero escándalo.

La exitosa novela turca de las noches de El 9 Televida sumará este martes una escena cargada de humor, tensión y malentendidos que promete hacer estallar las redes sociales. Luego de una agitada velada con copas de más, Harun despertará en el lugar menos pensado y deberá dar explicaciones urgentes frente a una atónita Bahar.

Una confusión al buscar el baño que terminará en la cama equivocada

A medida que los efectos del alcohol vayan desapareciendo, el médico comenzará a reconstruir lo ocurrido durante la madrugada. Frente a la mirada incrédula de la protagonista, le asegurará que todo se tratará de un simple error de cálculo en una casa que no conoce: según le explicará, tras salir a refrescarse intentará regresar al estudio donde ella lo había dejado, pero terminará equivocándose de puerta.

“Uras estaba durmiendo allí, así que pensé que me había metido donde no era y acabé aquí”, le justificará Harun, dejando sin palabras a la doctora, a quien le costará creer que, entre todos los cuartos de la propiedad, su jefe haya ido a parar precisamente a su cama. Lejos de achicarse, él intentará desdramatizar la situación con una ocurrencia que la descolocará por completo: “Alégrate, piensa en qué habría pasado si acabo en el cuarto de la señora Nevra”.

El intento de fuga por el balcón y el peor final frente a la familia

El instante de mayor nerviosismo llegará cuando Harun, desesperado por evitar el papelón frente a los integrantes de la casa, propondrá escapar saltando por el balcón: “Prefiero llevar un yeso unos meses que pasar por este bochorno”, soltará decidido. Sin embargo, Bahar perderá la paciencia y le exigirá que se vista de inmediato para salir discretamente, mientras él le responderá con total picardía: “¿Qué me abroche? Si ya me has visto”.

Finalmente, cuando la doctora intente escoltarlo en silencio hacia la puerta de salida para evitar sospechas, ocurrirá lo peor: la madre de Bahar los sorprenderá juntos y toda la familia terminará enterándose de la comprometida situación.

No te pierdas el capítulo de este martes de Bahar, en las noches de El 9 Televida.