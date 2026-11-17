MasterChef Celebrity dejó un momento de marcada tensión tras la degustación del jurado. Karina Mazzocco no ocultó su fastidio luego de que Maru Botana y Damián Betular cuestionaran la falta de sal en su preparación de salmón a la manteca con coliflor y salsa de yogurt. Lejos de quedarse callada, la conductora lanzó una contundente respuesta fuera de estación que reavivó un clásico debate gastronómico.

Las cocinas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este lunes por la noche en El 9 Televida con una nueva gala de última chance, donde los participantes se jugaron todo para evitar caer en la temida gala de eliminación. En esta oportunidad, la consigna exigía elaborar un plato libre que incorporara obligatoriamente yogurt como ingrediente protagonista.

El plato de Karina Mazzocco y el veredicto del jurado

Para cumplir con el desafío, Karina Mazzocco apostó por una receta sofisticada: preparó un salmón a la manteca acompañado con coliflor, chimichurri y una salsa de yogurt con tahini. Sin embargo, al pasar al frente para recibir el veredicto, el estrado coincidió en un mismo punto débil.

Maru Botana fue la encargada de abrir la devolución y, si bien destacó la propuesta general, marcó un detalle clave: “Yo soy muy fan del coliflor, me encanta y lo como con mucha frecuencia. Acá lo que pasa es que le falta un poco de sal; me hubiese gustado un poco de sal y que juegues con cúrcuma. Después está bien el plato y me gusta mucho”, evaluó la chef. En sintonía, Damián Betular respaldó la observación señalando que un mayor toque de sal habría potenciado significativamente el sabor de la salsa.

La indignación de la conductora detrás de cámara

Aunque frente a los chefs mantuvo la compostura, en la entrevista individual posterior a la grabación Mazzocco dejó en evidencia su profundo malestar por el criterio utilizado para juzgar su trabajo. Convencida de que la falta de condimento es un detalle menor y fácilmente corregible en la mesa, disparó sin filtros contra la pastelera:

“¿Le falta sal, Maru? ¡Ponele! El problema sería si le sobrara y no le sobra, Maru”, lanzó indignada la participante, dejando en claro que no compartió la exigencia del jurado en una noche decisiva para su continuidad en el certamen.

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