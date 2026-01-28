El inesperado elogio de Natalie Portman a Dolores Fonzi

Casi dos décadas después de aquel mediático triángulo amoroso que involucró a su ex, Gael García Bernal con Fonzi, Natalie Portman ha demostrado que la madurez y la sororidad están por encima de cualquier rencor pasado. En el marco del Festival de Sundance, la ganadora del Oscar defendió la calidad cinematográfica de “Belén”, de la directora argentina

En el marco del Festival de Sundance, Natalie Portman defendió la calidad cinematográfica de “Belén”, la película dirigida por Dolores Fonzi, entre otras, y lamentó públicamente su ausencia en las nominaciones a los Oscar 2026. Un gesto de altura profesional que cierra definitivamente una herida abierta desde el año 2006.

Un herida cerrada

El mundo del espectáculo tiene una memoria de elefante, especialmente cuando se trata de romances cruzados y disputas de corazón. Sin embargo, el presente parece haber reescrito el guion de una de las rivalidades más emblemáticas de la cultura pop internacional: la de Natalie Portman y Dolores Fonzi. El puente de esta reconciliación pública no fue otro que el cine, más precisamente “Belén”, la ambiciosa obra que Fonzi dirigió y protagonizó, y que recientemente sufrió un revés al quedar fuera de la carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional.

Para entender el impacto de este gesto, hay que retroceder hasta el año 2006. En aquel entonces, una joven Natalie Portman cruzaba el mundo para aterrizar en Buenos Aires, intentando salvar su relación con el actor mexicano Gael García Bernal. Las crónicas de la época hablaban de una supuesta infidelidad de Bernal con Fonzi, desatando un asedio periodístico sin precedentes y una enemistad que parecía insalvable entre la estrella de Star Wars y la realizadora argentina.

Durante casi veinte años, ambas actrices evitaron referirse la una a la otra, manteniendo una distancia prudencial en la industria. Sin embargo, el tiempo —y el talento— parecen haber curado las asperezas.

Sundance: El Escenario de la reivindicación

La sorpresa saltó en el Festival de Cine de Sundance. Mientras Portman presentaba su nuevo proyecto, The Gallerist, la prensa no pudo evitar consultarle sobre el panorama del cine internacional y las recientes omisiones de la Academia de Hollywood. Fue allí donde Natalie tomó la palabra para defender con vehemencia a “Belén”.

Portman no escatimó en elogios para la visión de Dolores Fonzi, asegurando que la película argentina no fue lo suficientemente reconocida por los circuitos tradicionales de premios. “Es una obra poderosa, con una mirada única que merecía estar en la lista final”, habría señalado la actriz, demostrando una objetividad artística que dejó atónitos a los presentes que aún recordaban el escándalo de 2006.

El Cine por encima del rencor

Este respaldo llega en un momento de desilusión para la industria cinematográfica local. Tras semanas de expectativas, la noticia de que “Belén” no formaría parte de las nominaciones a los Oscar 2026 generó una ola de descontento en redes sociales. El hecho de que sea una figura de la talla de Portman quien alce la voz para reivindicar el filme no solo le otorga a la película un nuevo aire de legitimidad internacional, sino que pone de manifiesto una evolución personal admirable.

La actriz, conocida por su activismo en favor de la igualdad y la sororidad en Hollywood, parece haber aplicado sus principios en su propia historia de vida. Al elogiar el trabajo de Fonzi, no solo está reconociendo una gran película, sino que está enviando un mensaje claro: la admiración por el talento debe prevalecer sobre las sombras del pasado.

Un Nuevo Capítulo

La omisión de la Academia puede doler, pero el reconocimiento de pares suele ser el premio más genuino. Dolores Fonzi, hoy consolidada como una directora de peso, recibe así un apoyo inesperado que quizás valga tanto como una estatuilla dorada. Mientras tanto, el público celebra este cierre de ciclo: el momento en que dos actrices extraordinarias dejaron de ser noticia por un hombre, para serlo por su innegable pasión por el séptimo arte.