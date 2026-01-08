El huracán de Pasión Prohibida es Ender, mirá por qué…

Doğan intenta esclarecer su relación con Julia ante Yildiz, pero Ender irrumpe y desata el caos en Yasak Elma, la novela de las tardes de El 9 Televida.

Doğan sigue intentando convencer a Yildiz de que ella es la mujer de su vida y con la que quiere estar. Para despejar sus dudas y aclarar el malentendido, ha propuesto una cena a tres: él, Yildiz y Julia. Así se vienen los episodios de Pasión Prohibida, en El 9 Televida, en este inicio de año.

Después de pensarlo mucho y aferrarse a la idea de que todo podría ser una trampa de Ender, Yildiz ha aceptado la invitación. Sin embargo, la cena se ha convertido en una noche de sorpresas y tensión.

Durante un momento a solas, Julia se ha mostrado desafiante y firme ante Yildiz. Le ha aconsejado ser inteligente y llevarse bien con ella, ya que, a pesar de que muchas mujeres han pasado por la vida del empresario, es la única que siempre ha estado a su lado.

Sin embargo, la mayor sorpresa llega con el huracán Ender cuando llegas sin previo aviso, acompañada de Caner, y tomando fotos para usar como pruebas en el juicio de divorcio. “Aquí está mi marido con sus dos amanes”, larga fresca como una lechuga frente a todos.

Para añadir más drama, Ender se sienta en la misma mesa con los tres – Julia, Yildiz y Doğan – dispuesta a poner las cartas sobre la mesa. Sintiéndose traicionada por su todavía marido, le deja claro a Doğan que no ha firmado los documentos del divorcio y que no lo hará. La tensión llega a su punto máximo.

¿Qué sucederá ahora? ¿Cómo resolverá Doğan este enredo? El próximo capítulo promete ser crucial para todos.

Para saber cómo se resuelve esto, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.