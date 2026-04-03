El histórico triunfo de Bahar que termina con la salida de Süreyya

La pantalla de El 9 Televida fue testigo de un giro de 180 grados en la vida de la doctora más querida de la televisión.

La pantalla de Canal 9 Televida fue testigo de un giro de 180 grados en la vida de la doctora más querida de la televisión. Tras semanas de persecución, mentiras y una destitución injusta, Bahar ha logrado no solo recuperar su lugar en el hospital, sino también recibir la disculpa más inesperada de su mayor enemiga.

El contraataque que nadie vio venir

La noche del jueves marcó un antes y un después. El señor Ismael, presidente del hospital, irrumpió en los pasillos con una determinación feroz. Gracias a una grabación que la propia Bahar realizó, la verdad salió a la luz: Süreyya había manipulado los hechos para apartar a la protagonista de su profesión.

“Me subestimaste”, le lanzó Bahar a una Süreyya desencajada y humillada frente a todos sus colegas. El anuncio de su destitución inmediata fue celebrado con aplausos por el personal médico, e incluso Timur no pudo ocultar su orgullo ante la fortaleza de su exmujer. Con la frente en alto, la doctora recuperó su amado puesto, demostrando que su ética es inquebrantable.

Lo que veremos esta noche: Una despedida a corazón abierto

Pero la historia no termina con el escándalo. En el capítulo de este viernes, los televidentes asistirán a una escena cargada de humanidad. Tras perder su cargo, Süreyya regresará al hospital, pero no para pelear, sino para buscar la redención.

En un encuentro a solas con Bahar, la médica se mostrará vulnerable por primera vez: “Sé que lo que he hecho no ha estado bien. Lo siento de corazón”, confesará, admitiendo incluso que fue ella quien presionó a Evren para ocultar la verdad sobre su relación.

Bahar, haciendo gala de su habitual elegancia y madurez, aceptará las disculpas con una frase que cierra el conflicto: “Las dos hemos luchado… ahora nos toca seguir por separado. Que le vaya bien, doctora”. Es el fin de una era en el hospital, donde una se queda más fuerte que nunca y la otra se retira cargando con el peso de su propia culpa.

No te pierdas este cierre de capítulo fundamental en Bahar, hoy a las 22:15 por El 9 Televida.