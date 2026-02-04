El heroico gesto de Doğan que dejó sin palabras a Yildiz en Pasión Prohibida

Tras el dolor de la traición y el acoso escolar sufrido por el pequeño Halit Can, el empresario dio una muestra de amor inesperada. Pasión Prohibida vive horas decisivas en la pantalla de El 9 Televida.

Las tardes de El 9 Televida atraviesan su momento más sensible con Pasión Prohibida. Luego de que la carismática Yildiz cayera en la cruel trampa de Ender y Julia, encontrando a su exmarido en una situación comprometedora en un hotel, la relación parecía terminada para siempre. Sin embargo, cuando el corazón de la protagonista estaba más roto que nunca, un conflicto externo cambió el rumbo de las cosas: el bullying que sufre su hijo, Halit Can.

El pequeño le confesó a su madre que sus compañeros se burlaban de su compleja estructura familiar, lo que sumió a Yildiz en una profunda angustia. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de Doğan. El empresario, dejando de lado sus diferencias con la protagonista, se presentó en el colegio para enfrentar a las autoridades. Con la firmeza que lo caracteriza, acusó a los profesores de negligencia y exigió medidas inmediatas contra los agresores, defendiendo al niño como si fuera su propio hijo biológico.

“Doğan ha dejado claro que Halit Can no es un niño problemático y que no permitirá que nadie se meta con él”, aseguran quienes siguen de cerca este drama. Incluso amenazó con denunciar a la institución si no se tomaban cartas en el asunto. Este gesto de protección absoluta impactó profundamente en Yildiz, quien volvió a ver en él al hombre del que se enamoró.

Mientras Ender continúa con sus planes maestros y Julia intenta mantener su influencia, la actitud de Doğan ha plantado una semilla de duda en la protagonista. Tras sentirse protegida y ver a su hijo respaldado, Yildiz comienza a preguntarse si este comportamiento es la prueba definitiva de que todavía pueden volver a ser una familia feliz. El destino de la pareja central de Pasión Prohibida pende de un hilo en la pantalla mendocina.