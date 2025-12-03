El Gran Sorteo de la Copa del Mundo se vive por El 9 Televida

De cara al próximo mundial de fútbol que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en el 2026, El 9 Televida te trae el Gran Sorteo de la Copa del Mundo el próximo viernes a las 13:30 horas en vivo.

Este viernes 05 de diciembre, desde las 13.30, vas a poder ver en El 9 Televida, el canal de los campeones del mundo, el gran “Sorteo de la Copa del Mundo”.

La FIFA dio a conocer en las últimas horas los lineamientos para lo que será el sorteo del próximo 5 de diciembre en Washington DC, un evento que determinará cómo se repartirán las 48 selecciones en los 12 grupos respectivos de la primera fase. Hay que recordar que habrá 42 países confirmados, a la espera de los repechajes de Europa y el Internacional, que tendrán a Italia y Bolivia como protagonistas, entre otros equipos.

La selección argentina de Lionel Scaloni estará presente en el Bombo 1 y, de esta manera, se evitará a otros 11 rivales de primer nivel en la instancia inicial como España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Hay que tener en cuenta que México, Canadá y Estados Unidos, los tres países anfitriones, completarán ese primer bolillero a pesar de que no están entre las selecciones mejor posicionadas del Ranking FIFA.

La Albiceleste intentará defender el campeonato logrado en 2022, en la edición celebrada en Qatar, que tuvo una actuación sobresaliente de Lionel Messi, incluso en la final con un doblete ante Francia en los 120 minutos y la anotación de su penal en la tanda que consagró a la Celeste y Blanca en el pedestal del fútbol mundial y saldó una vieja deuda del 10 con la Copa del Mundo. Sus posibles rivales en los respectivos bombos cuentan con la garantía de FIFA para evitar que se midan equipos de la misma Confederación, salvo UEFA, que tendrá 16 clasificados.

El Bombo 2 estará marcado por la presencia del tercero y cuarto en la anterior cita, ya que Croacia y Marruecos comienzan el listado. A ellos, les siguen la Colombia de Néstor Lorenzo, la Uruguay de Marcelo Bielsa, Suiza, Japón, Senegal, República Islámica de Irán, República de Corea, la Ecuador de Sebastián Beccacece, Austria y Australia.

El Bombo 3 continúa con Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, el Paraguay de Gustavo Alfaro, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Luego, el Bombo 4 es el que más interrogantes tiene porque solo tiene definidos seis de los 12 representantes: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda.

Los restantes lugares a ocupar corresponden a los cuatro provenientes de UEFA y a los dos que brinda el Repechaje Internacional entre el resto de las Confederaciones. En Europa, Italia se jugará el boleto junto a otras selecciones fuertes como Polonia, Ucrania, Suecia, Turquía, Dinamarca y República Checa, entre otros combinados. Por otro lado, Bolivia lo hará en la Repesca Mundial, donde debe enfrentarse a Surinam y, de ganar, se medirá a Irak en la definición.