El gesto de un jurado de MasterChef Celebrity que emocionó a Wanda en su cumpleaños

Donato de Santis conmovió a Wanda Nara en el cumpleaños número 39 de la conductora del reality de las noches de El 9 Televida.

Wanda Nara festejó este 10 de diciembre sus 39 años y si bien recibió regalos, saludos y halagos por doquier, un sencillo gesto de parte de uno de sus compañeros de MasterChef Celebrity, uno de los jurados, la conmovió especialmente. Mirá qué fue lo que emocionó a la conductora del reality de las noches de El 9 Televida.

Esta vez, fue un regalo de Donato de Santis lo que más emocionó a la conductora del reality de El 9 Televida. En cada cumpleaños, Wanda Nara recibe muestras de cariño de su familia y de los amigos que fue construyendo durante su estadía en Argentina, pero el gesto del chef la tocó especialmente: le envió una pastafrola hecha con sus propias manos, un sabor que la trasladó de inmediato a su infancia y la llenó de recuerdos de su abuela, despertando una nostalgia tan dulce como profunda.

En otras oportunidades, la empresaria ya había contado que el sabor que más la conectaba con su niñez era la pastafrola que preparaba su abuela Rosa, la madre de Nora Colosimo. Recordaba la dulzura de ese vínculo y el toque irrepetible que solo ella podía darle. “Era una pastafrola que nunca pudo pasarle la receta a nadie. Y yo todo el tiempo pruebo diferentes, pero nunca más volví a encontrar el sabor de la pastafrola de mi abuela. Siempre pregunté y me quedó esa angustia de no haberla aprendido”, había confesado entre lágrimas.

En ese marco, el reconocido cocinero decidió sorprenderla enviándole a su casa una réplica muy similar, acompañada por una dedicatoria que la conmovió profundamente. “Nadie le puede ganar nunca a ninguna abuela. Vos le ganás a la vida en todo lo que hacés. Feliz cumple, te quiero”. Impactada por el gesto y por la carga emocional que traía ese regalo, Wanda compartió en sus historias la foto de la tarta de membrillo y respondió con sinceridad: “Me emocionaste tanto”.

Al tratarse de un día hábil y laboral, Wanda Nara llevó adelante su jornada de grabación en Telefe. Allí también recibió mimos de todo tipo: desde saludos y menciones especiales por parte de sus compañeros de MasterChef Celebrity, hasta una sofisticada torta que llevaba impreso su nombre. No obstante, por la noche, visitó el restaurante de Germán Martitegui, el cual estaba ambientado -y preparado- para recibirla a ella y a una decena de invitados.

Con vajilla premium, menú sobre la mesa y luces tenues, el local de comidas del jurado del ciclo de cocina que El 9 Televida emite en las noches en Mendoza se vistió de fiesta para acompañar a la rubia en este día tan especial para ella. Pese a que no se conocieron mayores detalles, se puede apreciar cómo cada muestra de cariño se traduce en gratitud para la mayor de las hermanas Nara.