El fútbol de Messi se vive en El 9 Televida: Argentina se mide frente Angola este viernes

El 9 Televida se prepara para despedir el año futbolístico con un amistoso internacional de los campeones del mundo. El viernes 14 de noviembre, Argentina medirá sus fuerzas desde las 12:45 horas frente a Angola, desde Luanda.

La Selección Argentina se prepara para cerrar su año futbolístico con un amistoso ante Angola en Luanda, y Lionel Scaloni ultima detalles del equipo que saldrá desde el arranque. Con varias pruebas y la intención de darles minutos a todos los convocados, el entrenador apostaría por una base consolidada con Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada en el frente de ataque.

Argentina jugará un único amistoso en la última fecha FIFA de 2025 y será ante Angola. La Scaloneta completó en esta jornada el segundo día de entrenamiento en Alicante, España, con la presencia del crack rosarino Lionel Andrés Messi. El seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022 realizará más entrenamientos durante la semana. El jueves será el último, antes del viaje a Luanda, a puertas abiertas para el público en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche.

La Selección Argentina se prepara para el último amistoso del 2025 que será el próximo viernes contra Angola en el marco de los festejos por el 50.º aniversario de la independencia del país africano, por lo que se espera un marco imponente de más de 45 mil espectadores.

Por este amistoso, la programación habitual se verá modificada y quedará así en Canal 9 Televida para este viernes 14 de noviembre.

12.00 horas Noticiero 9 Ed. Central

12.45 horas Argentina – Angola

15.00 horas La Traición