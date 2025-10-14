El flequillo + 50 que resta años

Ligero, natural y con un mantenimiento sencillo, esta tendencia de corte se impone como el mejor aliado para las mujeres maduras que buscan un efecto lifting instantáneo, aportando frescura y movimiento a la mirada.

En la constante búsqueda de cortes de pelo que logren combinar estilo, elegancia y un potente efecto rejuvenecedor, el flequillo abierto y desfilado se ha consolidado como la opción favorita de las mujeres de más de 50 años. Lejos de la rigidez de los flequillos rectos y pesados ​​del pasado, esta mirada ofrece una solución sutil, moderna y versátil que no solo suaviza las facciones, sino que también enmarca la mirada con un aire de eterna juventud.

La clave de su éxito radica en su construcción: se trata de un flequillo largo, desfilado a los lados y dividido al centro o ligeramente ladeado, lo que permite que el cabello caiga como una delicada cortina, rozando los pómulos y la línea de la mandíbula.

¿Por qué favorece tanto?

Según los especialistas la alta demanda de este flequillo entre la generación madura se explica por sus innegables beneficios estéticos, que van más allá de una simple cuestión de moda:

-Efecto lifting instantáneo: Al ser más largo a los lados, los mechones desfilados caen estratégicamente sobre los pómulos y las sienes. Este suave “abrazo” al rostro logra suavizar los rasgos , disimulando de forma natural las líneas de expresión de la frente y las patas de gallo alrededor de los ojos. El efecto visual es el de un sutil levantamiento facial sin necesidad de tratamientos invasivos.

-Aporta movimiento y densidad: Con el paso de los años, el cabello puede perder volumen y densidad. El corte desfilado, al cortar las puntas en distintas longitudes, evita el efecto de bloque y da una sensación de mayor ligereza y volumen. Esto resulta en una melena con más vida y dinamismo.

-Enmarca la mirada: Al abrirse, el flequillo dirige toda la atención a la zona de los ojos y los pómulos. Este enfoque ayuda a potenciar la expresión ya desviar el protagonismo de otras zonas que se prefieren disimulares, ofreciendo un look fresco y juvenil .

-Versatilidad: Este flequillo no tiene una estructura rígida, lo que permite adaptarlo a casi todas las formas de rostro (es especialmente ideal para caras ovaladas o alargadas). Además, combina a la perfección tanto con melenas largas como con cortes midi o bob (como el popular long bob ), integrándose de forma fluida.

Estilos y consejos de mantenimiento

Existen diferentes versiones de este corte que se pueden personalizar según la textura del cabello y la forma del rostro. Los más populares son el flequillo cortina (la versión más clásica, abierta en el centro y más larga) y el flequillo botella cuello o de “cuello de botella” , que es ligeramente más corto al centro y se alarga gradualmente, creando una forma cónica muy favorecedora.

Consejos para Mantenerlo Impecable:

-Peinado sencillo: El gran atractivo de este flequillo es su bajo mantenimiento. Se puede lograr el look deseado con un cepillo redondo y un secador , dirigiendo el aire hacia arriba y hacia atrás para crear una curva sutil que lo mantenga abierta. Para un acabado más desenfadado, basta con secarlo al aire y acomodarlo con los dedos.

-Aliado anti-grasa: Dado su contacto constante con la frente, es la zona del pelo que más rápido se engrasa. El champú en seco es el gran aliado para refrescarlo entre lavados y mantener la sensación de ligereza.

-Retoque regular: Para que el efecto desfilado y la forma de enmarque no se pierdan, se recomienda visitar al estilista para un pequeño retoque cada 4 a 6 semanas . Esto asegura que las puntas mantengan el movimiento.

En definitiva, el flequillo abierto y desfilado es una herramienta de estilo potente y efectiva. Al suavizar los rasgos y aportar ese toque de desenfado y naturalidad, demuestra que los cambios sutiles son a menudo los más transformadores, ofreciendo a la mujer madura un aire rejuvenecido y chic.