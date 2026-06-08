¿El final de Bahar? Un terrible accidente de tránsito deja a la doctora al borde de la muerte

Justo cuando recuperaba la confianza en su profesión tras un parto de urgencia, el destino le jugará la peor pasada. El coche quedará destrozado y su familia sufrirá un inquietante presentimiento en simultáneo. Vivirás el minuto a minuto de este impactante capítulo en El 9 Televida.

La trama de Bahar, la superproducción turca que tiene atrapada a la audiencia de Mendoza en las noches de El 9 Televida, alcanzará su punto más dramático y descorazonador. Cuando parecerá que la protagonista finalmente encuentra un rayo de luz y fortaleza entre tantas humillaciones, la tragedia volverá a golpear a su puerta de la manera más violenta, dejando su destino sumergido en una incógnita absoluta.

El capítulo comenzará con un momento de profunda redención para Bahar. Luego de verse acorralada por la drástica denuncia de Uras, la vida la pondrá a prueba en la pensión donde se hospedará. La hija de la dueña del lugar entrará en un avanzado trabajo de parto y, ante la emergencia, Bahar romperá sus propios miedos del pasado para asistir el nacimiento. El éxito de la asistencia médica le devolverá la seguridad que le habían arrebatado, empujándola a tomar la decisión de regresar a su hogar para dar batalla.

Una ruta oscura y una imprudencia que cambiará todo

Con la mente fija en salir adelante y las emotivas palabras de aliento de Leyla resonando con fuerza en su cabeza (“Siéntete orgullosa de ti misma. No te rindas. Te quiero”), Bahar emprenderá el viaje de vuelta a casa conduciendo a mitad de la noche por una carretera completamente oscura.

Sin embargo, la fatalidad se cruzará en su camino. Un grupo de jóvenes que manejará de forma totalmente temeraria, sin licencia de conducir y realizando peligrosas maniobras de distracción en la ruta, embestirá el vehículo de la doctora de manera brutal. En cuestión de un segundo, la pantalla se teñirá de tragedia: el automóvil de la protagonista quedará completamente destruido, con ella inconsciente, ensangrentada y atrapada entre los hierros.

El escalofriante presentimiento que unirá a la familia

El impacto de la colisión será de tal magnitud que traspasará los límites físicos. En el mismo milisegundo en que el auto será destrozado, en diferentes puntos de la ciudad, los miembros de su familia sufrirán una conexión paranormal y escalofriante. Timur, Uras, Evren, Gülçicek y Umay sentirán un frío e inquietante presentimiento que les recorrerá el cuerpo en simultáneo, una señal inequívoca de que la vida de la persona que aman penderá de un hilo.

Con este panorama desgarrador, la salud de Bahar volverá a quedar en una situación crítica. ¿Logrará sobrevivir a este terrible accidente o será el desenlace definitivo de su historia?

Para repasar las teorías de los fanáticos de este drama médico, revivir las escenas más emotivas de la serie y enterarte antes que nadie si los médicos logran salvarle la vida, no te despegarás de la pantalla de El 9 Televida.