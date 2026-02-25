El fin de las mentiras: Nevra descubre la traición de Timur a Bahar y estalla de indignación

La tensión llegó a su punto máximo en la exitosa novela turca. Tras años de encubrimiento, una confesión inesperada de Umay dejó al descubierto la doble vida de Timur. “No tienes conciencia”, le recriminó su madre ante la decepción total.

El drama en Bahar no da respiro en El 9 Televida. En un capítulo cargado de reproches y verdades dolorosas, el secreto mejor guardado de Timur finalmente salió a la luz, y de la forma que él menos esperaba: a través de su propia hija.

Aunque Umay le había prometido a su hermano guardar silencio para proteger la frágil salud de su madre, la presión fue mayor. En un arranque de furia y honestidad, la joven estalló y le reveló a su abuela, Nevra, que Timur mantiene una relación paralela con Rengin, su antiguo amor de la universidad.

“No tienes conciencia”: el duro reclamo de Nevra

La reacción de Nevra no se hizo esperar. Al confirmar la infidelidad de su hijo, la mujer se mostró devastada y profundamente decepcionada. Sin vueltas, lo enfrentó cara a cara: “¿Cómo has podido? ¿Te has olvidado de lo que nos hizo pasar tu padre? No tienes conciencia”, disparó, recordándole a Timur las heridas del pasado familiar.

Acorralado y con la vergüenza reflejada en su rostro, Timur intentó justificar su vínculo con Rengin, asegurando que la relación ya ha terminado. Sin embargo, Nevra fue tajante al pedirle que rece para que Bahar nunca se entere, sin sospechar que el destino ya ha jugado sus cartas.

Bahar ya lo sabe todo

Lo que ni Nevra ni Timur imaginan es que el tiempo de las suposiciones terminó. Bahar ya ha descubierto las pruebas definitivas: movimientos bancarios sospechosos y regalos costosos que delatan la traición de su marido.

Con la protagonista al tanto de la verdad, el escenario cambia por completo. Ya no se trata de ocultar el secreto, sino de ver cómo Bahar enfrentará a una familia que, de una forma u otra, ha vivido bajo la sombra del engaño. ¿Será este el punto final para su matrimonio?