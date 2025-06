El fenónemo Gran Hermano: Santiago del Moro anticipó que se viene una nueva edición con cambios

A una semana de que la edición más larga en la historia del reality finalice, el conductor de Gran Hermano, anticipó que se viene una próxima edición “pero con cambios”.

Desde el desembarco del reality, en esta segunda ola de Gran Hermano que comenzó en 2022 con Marcos Ginocchio como ganador, el programa de El 9 Televida promete seguir generando controversias y movimiento en la televisión y las redes. Mirá lo que el mismísimo Santiago del Moro anticipó al respecto.

Desde que Gran Hermano volvió a la pantalla no para de generar, rating, polémica, controversia y mucho movimiento en la televisión argentina. De hecho la edición 2022, en la que el salteño se coronó ganador, fue una bocanada de aire para el alicaído rating nacional. A partir de allí la apuesto no paró, hasta esta edición que es la más larga a nivel global en la historia del programa. Y todo indica que no va a cesar. Que la apuesta sigue y que el 2026 encontrará a los televidentes de Canal 9 Televida, nuevamente, disfrutando de una nueva edición del reality.

Fue el mismo Santiago del Moro, conductor de las galas, quien confirmó a través de sus redes sociales la realización de una nueva temporada del reality para el próximo año, despejando las dudas sobre la continuidad del formato.

El conductor de la actual edición del reality de convivencia utilizó la función de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para interactuar con los seguidores del programa. Ante la consulta directa de un usuario sobre la posibilidad de una nueva edición en 2026, Santiago del Moro respondió: “Sí. Todo es Gran Hermano”.

Con una de las preguntas se animó y anticipó que el próximo domingo 22 de junio brindará más detalles sobre la próxima temporada, generando expectativa entre los fanáticos. Del Moro evitó inclinarse por algún participante en particular para ganar la edición actual. “Me da exactamente igual. Todos se lo merecen. Los chicos dieron todo y más para llegar tan lejos. Después quien gane depende de los votos de ustedes”, expresó para alejarse de un jugador en particular.

En medio de rumores que hablaban sobre la posibilidad de una pausa en el formato por algún tiempo, incluso Ángel de Brito y FedeBongiorno confirmaron lo mismo que del Moro, que el año que viene Telefé (que está con movimientos internos por ventas de acciones y demás) volverá a apostar al formato.

Lo que sí hizo el conductor, fue aniticipar que llegará con cambios; los que se darán a conocer en la gala del próximo domingo 22 de junio.

La confirmación de una nueva edición para el próximo año por parte de Santiago del Moro y su ratificación por parte de periodistas especializados como Ángel de Brito despejan las dudas sobre la continuidad del reality.