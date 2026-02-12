El explosivo anuncio de Kumru que sacude a toda la familia en Pasión Prohibida

La joven tomó una decisión drástica tras descubrir la supuesta traición de Selim con una persona de su círculo íntimo. Entre lágrimas y sed de venganza, reveló un embarazo inesperado y un compromiso matrimonial que dejó a todos los protagonistas en estado de shock absoluto.

El drama se apoderó de la tarde en El 9 Televida tras el giro más inesperado en la vida de Kumru. Luego de meses de idas y vueltas amorosas, la hija de Doğan decidió romper definitivamente sus vínculos con el pasado. El detonante fue un misterioso sobre sin destinatario que contenía fotos devastadoras: en las imágenes se podía ver a Selim y Zeynep abrazados en un hotel. Sintiéndose traicionada una vez más y convencida de que el médico nunca dejará de mentirle, la joven decidió tomar las riendas de su destino con una maniobra que nadie vio venir.

En un acto de absoluta valentía y desesperación, Kumru acudió a su refugio más seguro: Caner. La joven le hizo una propuesta que cambiará sus vidas para siempre, pidiéndole que se convierta en el padre legal de su bebé y que contraigan matrimonio de inmediato. Lo que para muchos parece una locura, para el hermano de Ender es un sueño hecho realidad, ya que ha estado enamorado de ella en secreto durante mucho tiempo. Sin dudarlo, él aceptó el pacto, sellando una alianza que busca proteger al futuro heredero y, al mismo tiempo, herir a quienes lo lastimaron.

La bomba estalló cuando la pareja decidió hacer pública la noticia frente a toda la familia. “Estoy embarazada, el padre es Caner y vamos a casarnos”, sentenció la joven con firmeza, mientras Selim escuchaba la conversación a través del teléfono, quedando completamente desolado.

La revelación no solo impactó por la rapidez del compromiso, sino por el hecho de que Kumru decidió apartar al verdadero padre biológico de su vida para siempre, otorgándole ese lugar a su mejor amigo en un giro que redefine el concepto de lealtad en la serie.

Este pacto secreto entre Kumru y Caner marca un antes y un después en la trama de Pasión Prohibida. Mientras Yıldız y Ender intentan procesar cómo este matrimonio afectará los equilibrios de poder, la sed de venganza de la joven parece no tener límites.

La pregunta que ahora todos se hacen es si este amor nacido de la urgencia podrá sostenerse frente a las constantes presiones externas y las sospechas de Doğan. No te pierdas los próximos capítulos de esta apasionante historia turca, de lunes a viernes por la pantalla de El 9 Televida.