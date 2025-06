El éxito ajeno, ¿nos hace ser indiferentes al propio?

Explorá las razones detrás de la tendencia humana a idealizar los logros de los demás, en detrimento del propio. Cómo ver el pasto verde en nuestro propio jardín. Claves profesionales.

Es una experiencia universal: navegamos por redes sociales, conversamos con amigos o incluso observamos a colegas, y de repente, una punzada de algo indefinible nos atraviesa. Lo interpretamos como envidia, frustración o, a menudo, una sensación de insuficiencia. Pareciera que los demás siempre tienen un mejor trabajo, una relación más feliz, vacaciones más exóticas o una vida más plena. Esta tendencia a percibir que “el pasto es más verde en el jardín del vecino” no es un mero capricho, sino un fenómeno psicológico arraigado con diversas causas y, afortunadamente, con estrategias para reorientar nuestra perspectiva.

Las raíces de la percepción: ¿Por qué miramos hacia afuera?

“Nuestra inclinación a comparar y, a menudo, a idealizar el éxito ajeno se sustenta en varios factores”, contó el psicólogo Marcelo Ceberio Algunas de las causas tienen que ver con:

Sesgo de confirmación y la curaduría de la vida ajena: En la era digital, la exposición a las “vidas perfectas” de los demás es constante. La gente tiende a compartir sus éxitos, momentos felices y versiones pulidas de sí mismos. Rara vez publican sus luchas, fracasos o días mundanos. Nosotros, a su vez, caemos en el sesgo de confirmación , buscando y procesando información que valida nuestra creencia que a los demás les va mejor. Vemos la punta del iceberg de su éxito sin conocer el 90% restante de esfuerzo, sacrificio y desafíos.

La comparación social: Desde niños, somos condicionados a compararnos con nuestros pares. Es una forma natural de medir nuestro progreso y adaptarnos al entorno. Sin embargo, esta herramienta puede volverse un arma de doble filo cuando la usamos para devaluarnos. Si comparamos nuestros “entre bastidores” con los “escenarios” de otros, la derrota es inevitable.

La proyección de nuestras inseguridades: A menudo, lo que admiramos (o envidiamos) en los demás es un reflejo de lo que deseamos o sentimos que nos falta en nuestra propia vida. Si nos sentimos inseguros sobre nuestra carrera, el éxito profesional de un amigo resaltará aún más. Si anhelamos estabilidad emocional, la aparente armonía en la pareja de alguien más parecerá inalcanzable.

El mito de la felicidad constante: La sociedad moderna, impulsada por el consumo y la gratificación instantánea, a menudo promueve la idea de que la felicidad es un estado constante y lineal. Esto genera una expectativa poco realista. Cuando no sentimos esa euforia perpetua, asumimos que algo anda mal con nosotros y que los demás sí la experimentan.

La brecha de expectativa vs. realidad: Tenemos una idea preconcebida de cómo “debería” ser el éxito o la felicidad, influenciada por los medios de comunicación, la cultura o incluso nuestras familias. Cuando nuestra realidad no coincide con esa expectativa idealizada, buscamos ejemplos externos que sí lo hagan, reforzando la idea de que los demás han “acertado” donde nosotros no.

Dejar de mirar hacia afuera

La buena noticia es que es posible reeducar nuestra mente para valorar lo que tenemos y nuestros reconocer propios logros. Algunos consejos del profesional:

-Practicá la gratitud diaria: Dedicá unos minutos cada día a reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido, grandes o pequeñas. Esto reorienta tu enfoque hacia la abundancia en tu vida en lugar de la escasez. Llevá un diario de gratitud para hacerla una práctica tangible.

-Definí tu propio éxito: El éxito no es una talla única. Desprendete de las definiciones externas y reflexioná qué significa realmente el éxito para vos. ¿Es estabilidad, crecimiento personal, relaciones significativas, un impacto positivo? Al tener tu propia brújula, las comparaciones pierden su poder.

-Limitá la exposición a disparadores: Si las redes sociales te generan ansiedad, considerá reducir tu tiempo en ellas o ser más selectivo con los perfiles que siguen. Recordá que lo que ves es una versión editada de la realidad.

-Centrate en el proceso, no solo en el resultado: El éxito ajeno es lo que se ve, no el camino andado. Valorá tus propios esfuerzos, los desafíos superados, las lecciones aprendidas y el progreso constante, sin importar cuán pequeño parezca. Cada paso es un logro.

-Reconoce tus fortalezas y logros pasados: Hacé una lista de tus habilidades, talentos y momentos en los que superaste obstáculos o alcanzaste metas. Recordarte tu propia capacidad te empodera.

-Rodeate de personas que te impulsen: Buscá la compañía de individuos que te inspiren, te apoyen y celebren tus triunfos, en lugar de aquellos que fomentan la comparación o la competencia insana.

-Cultivá la auto-Compasión: Sé amable con vos misma. La vida tiene altibajos y que es natural sentir desánimo a veces. Tratate con la misma comprensión y paciencia que le ofrecerías a un buen amigo.

“En última instancia, el pasto no es más verde en el jardín del vecino; simplemente está iluminado de una manera diferente. Al cambiar el foco de nuestra lente y dirigirla nuestro hacia propio terreno, con sus imperfecciones y sus bellezas, descubriremos que nuestro jardín también tiene su propio y floreciente éxito”, aconsejó el profesional.