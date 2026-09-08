El enigmático de A la Barbarossa: ¿quién es el reconocido cantante que acaba de firmar contrato con MasterChef Celebrity?

Un reconocido cantautor de trayectoria internacional dio el sí para sumarse a la nueva temporada del certamen gastronómico en la pantalla de El 9 Televida. Sin experiencia previa en la cocina y entre bromas sobre sus primeros intentos con la sartén, la estrella de la música confesó que decidió aceptar la propuesta porque “en la vida hay que animarse”.

La nómina de participantes para MasterChef Celebrity 2026 no para de sumar figuras de primer nivel. En las últimas horas, la producción del certamen gastronómico confirmó la incorporación de una verdadera estrella de la música internacional: el cantautor Alejandro Lerner. La novedad se dio a conocer este martes en A la Barbarossa, el programa de las mañanas de El 9 Televida.

El músico dejará por un momento los escenarios para sumarse a la competencia que conducirá Wanda Nara, acompañando a la renovada mesa evaluadora integrada por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. De este modo, la lista de participantes confirmados avanza a paso firme de cara al inicio de las grabaciones.

“Lo único que sabía hacer era café en cápsula”

Fiel a su estilo, el propio Lerner se refirió a su incorporación y admitió con humor su nula experiencia en el arte culinario: “Estoy increíble porque lo único que yo sabía hacer hasta ahora era café en cápsula y té en saquitos. Por primera vez corté una cebolla. En la vida hay que animarse y eso es lo que determina cómo te va a ir: tu capacidad de jugar y de jugarte“, declaró el artista tras confirmarse la noticia.

Asimismo, bromeó sobre sus primeros ensayos en el hogar preparando pastas caseras y sobre el cuidado que deberá tener durante las pruebas: “Primero no me quiero cortar un dedo, porque si me corto un dedo dejo sin trabajo a un montón de gente. No tengo miedo a equivocarme ni a aprender y asumir que de esto no sé absolutamente nada”, remarcó.

Maratón de estudio para estar a la altura

Decidido a dar pelea en las cocinas más famosas del país, el intérprete confesó que se encuentra observando minuciosamente las temporadas anteriores para adquirir conocimientos básicos de cocina y salsas tradicionales: “Llego a mi casa y me pongo YouTube. Siempre era el que pagaba la cuenta, pero nunca cociné”, concluyó entre risas.

Y, vos ¿ya estás lista/o para la nueva temporada de MasterChef Celebrity por El 9 Televida?