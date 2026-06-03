El encuentro del Mundial 2026: se conocieron el influencer Valen Scarsini y Tim Payne, el futbolista que se volvió viral

Finalmente se concretó el esperado abrazo cara a cara en los Estados Unidos. El creador de contenidos argentino, conocido como “El Scarso”, se reunió en privado con el defensor de Nueva Zelanda tras el partido amistoso y selló una de las historias más increíbles de las redes sociales.

La espectacular campaña digital que unió los destinos de un creador de contenidos bonaerense y un futbolista de Oceanía alcanzó su punto cúlmine en territorio norteamericano. Lo que comenzó como un divertido desafío en internet se transformó en una realidad absoluta que conmovió a millones de usuarios en las plataformas virtuales. Las emotivas imágenes de este encuentro tan postergado se convirtieron de inmediato en el contenido más comentado de las propuestas de El 9 Televida.

Tras presenciar el encuentro amistoso de la Selección de Nueva Zelanda en el estado de Florida, el influencer Valentín Scarsini se trasladó hacia el búnker de la delegación para hacer realidad el ansiado cara a cara. El esperado encuentro quedó registrado en un video subido a Instagram, en el que se observó el afectuoso abrazo que se dieron los protagonistas. Los televidentes de El 9 Televida descubrieron la enorme emoción de Tim Payne, quien recibió al joven argentino con los brazos abiertos en una muestra de total gratitud.

Camisetas intercambiadas y un agradecimiento para la hinchada argentina

El registro audiovisual evidenció la excelente química que se generó de inmediato entre el futbolista y el animador digital, quienes rompieron por completo las barreras idiomáticas a pura risa y complicidad. Durante la reunión privada, el defensor neozelandés no dudó en obsequiarle su camiseta oficial de la selección al joven que le cambió la vida de un momento a otro. El divertido minuto a minuto de la cita copó los titulares principales de las secciones de espectáculos de elnueve.com.

“Por fin nos conocemos, gracias por todo el apoyo de la gente en Argentina”, manifestó el deportista con una enorme sonrisa en sus labios.

La travesía del “Scarso” incluyó momentos de mucha diversión donde le enseñó al futbolista algunas costumbres y modismos típicos de nuestro país, preparando el terreno para lo que será el aliento masivo en la Copa del Mundo. La esposa del jugador, Michelle Peters, también formó parte de la cálida recepción, celebrando el fenómeno que llevó a su marido a pasar de 4 mil seguidores a ostentar una colosal comunidad de más de 4 millones de fanáticos.

El lateral derecho que conquistó el corazón del público

El impacto del encuentro ratificó el poder absoluto de las comunidades digitales para modificar el destino de las personas a través de la empatía y el sentido del humor. El combinado de Nueva Zelanda, que llega al torneo internacional como uno de los equipos con menor rodaje estadístico, contará ahora con una ruidosa hinchada virtual que seguirá de cerca cada paso del defensor.

Los analistas de marketing y redes sociales ya catalogan este suceso como uno de los grandes hitos de color en la antesala de la cita máxima del deporte en Norteamérica. La cobertura de los creadores de contenido independientes continúa ganando terreno frente a las transmisiones tradicionales gracias a su frescura y cercanía con la gente.