El emotivo saludo de Muna Pauls en el día de su cumpleaños a su padre, Gastón: “Todo el mundo merece conocer a Gastón, es un tipazo.”

Muna Pauls le dedicó un posteo a su padre, Gastón Pauls, que emocionó a todos los usuarios de las redes sociales.

Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, creció en una entorno lleno de sensibilidad y arte. Y vaya que se nota. Basta con leer las exquisitas palabras que este viernes la jovencita le dedicó a su padre quien festeja 53 años en un posteo de Instagram.

La publicación comienza con un video de Gastón y Muna, que tenía tan solo unos años de vida, bailando por una de las habitaciones de la casa al ritmo de una canción en inglés, a pura felicidad, y las risas de la pequeña resuenan en el corto video. La siguiente es una foto de padre e hija sentados a orillas del mar, mirando al horizonte.

Sobre esta sucesión de imágenes, Muna escribió: “Hoy cumple 53 años la persona que me enseñó lo que es el amor incondicional. Él, que sabe todo de mí, que me escucha incluso cuando no hablo. Él, que me ve como nadie más me ve, que entiende lo que siento antes de que yo misma lo entienda. Él, mi papá. Él me entiende. Mi papá es de esas personas que te cambian la vida con solo estar cerca”.

Y luego siguió, “es talentoso en todo lo que hace, bueno de raíz, de corazón, y siempre está pensando en los demás antes que en él mismo. Ama recibir gente en casa; nuestro hogar es el hogar de todo el que venga. Esa es su energía, su esencia. Te hace sentir en casa. Eso genera mi papá. Es de esos que te hacen sentir que todo va a estar bien, aunque el mundo, o tu mundo, parezca estar cayéndose a pedazos. Es mi mejor amigo, el primero al que recurro cuando estoy feliz, triste o perdida. Con él puedo ser completamente yo, Muna, sin miedo ni máscaras”.

Y agregó algunos de los recuerdos que tiene: “Siempre tiene el consejo justo, la palabra exacta, o el silencio perfecto para hacerme sentir acompañada. Desde cantar juntos hasta pelearnos por el cuarto de helado de avellana y chocolate blanco que queda en la heladera. Reírnos del otro, ofendernos, y reír juntos. Viajar. Esos momentos, más mil más, al lado tuyo son inmensos”.

La adolescente, de 15 años, además, le agradeció a su papá por haberle inculcado la gran pasión que siente por la música: “De su boca a mis oídos, él me regaló la música más hermosa, incluso desde antes de nacer, cuando estaba en la panza de mi mamá. Y desde el momento en que llegué al mundo puso en mis manos su inmenso abanico musical, desde el Flaco Spinetta hasta Led Zeppelin. Ese legado, hoy me define como persona, y, música. Ese fue el mejor regalo que me pudo hacer, porque yo, hoy, me siento en el piano, y abro ese abanico musical y puedo elegir entre estilos, probar, jugar. Y es algo que le debo a papá”.

Y cerró: “Es el papá de todo el que lo desee, porque tiene un corazón tan grande que alcanza para todos. Pero mientras no deje de amarme a mí como solo él sabe hacerlo, ahí está todo bien. Porque soy la más celosa del mundo con mi papá. Todo el mundo merece conocer a Gastón, es un tipazo. Te amo, Pa. Gracias por todo lo que sos. Feliz cumpleaños”. Estas palabras no hicieron más que generar la emoción de ambos de sus padres, quienes no dudaron en dejar sus propios mensajes.

La respuesta de su papá fue igual de emotiva que el posteo que su hija le obsequió: “Amor absoluto de mi vida… Cuando tenías 4 años me dijiste ‘te amo hasta los espejos’. Cada año que pasa entiendo más esa frase. El amor es ese espejo. Tu amor me permite verme mejor. En vos me veo. Con vos soy. Y todo, todo , todo lo que hacés y sos me llena el alma y el corazón de un orgullo que desconocía”.

“Te admiro tanto, tanto Muna de mi vida. Acabás de regalarme las palabras más hermosas que alguien pueda recibir, una vez más. Ya lo habías hecho hace 14 años cuando me dijiste PAPÁ por primera vez. Desde ese día voy por la vida sonriendo. Con vos todo el año es una fiesta. YO TAMBIÉN TE AMO HASTA LOS ESPEJOS”, finalizó el actor.

En tanto que Agustina le dedicó una foto de Muna y Milo y un mensaje que decía: ”Feliz cumpleaños Gasti. Gracias por ser el mejor papá de Muna y Milo y el mejor amigo de Alba y Bono. Te queremos mucho”.