El emotivo mensaje de Thelma Fardin a Nico Riera por el estreno de su nuevo proyecto: “Fue el sueño de su hermana”

La actriz le dedicó unas románticas palabras a su pareja tras el lanzamiento de Las reglas del boxeador, una ficción nacida a partir de una obra escrita por su cuñada. Además, avanzan en un ambicioso proyecto personal en la costa.

En un gran momento personal y profesional, Thelma Fardin sorprendió en las redes sociales con un conmovedor mensaje dedicado a su pareja, Nico Riera. La actriz compartió su orgullo por el estreno de Las reglas del boxeador, una serie basada en el texto original de su cuñada, Jazmín Riera. Las emotivas declaraciones de Fardin resonaron rápidamente, reafirmando el sólido presente que atraviesa la pareja.

“Este pibe tiene la capacidad de creer y crear. Lo que Nico vio, y lo que a mí me conmueve, fue el sueño de su hermana. Él apuesta, te banca en ese salto al vacío hacia tus deseos. Y acá están, diez años después, estrenando la serie”, escribió Thelma en su cuenta de Instagram junto a Postales del festejo.

Profundizando en el camino recorrido, la actriz reflexionó sobre las dificultades de concretar los objetivos: “Del sueño a la realidad hay distancias incómodas, por lo general; la realidad nos enseña y los sueños nos hacen seguir adelante. Vos sos más de lo que soñé y sos la realidad que quiero para seguir aprendiendo. Estoy orgullosa de encarar la vida juntos cada día”.

Un nuevo hogar frente al mar

A la par de este logro profesional, la pareja iniciada en 2023 avanza a paso firme en su vida privada. Actualmente se encuentran construyendo una casa juntos frente a las playas de Chapadmalal, proyectada para disfrutar las próximas temporadas estivales.

A través de sus plataformas digitales, la pareja mostró los avances del terreno, los cimientos e incluso los planos que enviaron a los arquitectos. Pese al desafío de acelerar los tiempos de obra para tenerla lista en las próximas semanas, ambos se mostraron entusiasmados compartiendo momentos con sus futuros vecinos e integrándose a la comunidad costera.