El emotivo mensaje de La Sole por los 16 años de su hija Antonia: “Cambiaste mi vida para siempre”

Soledad Pastorutti celebró el cumpleaños de su primogénita con una conmovedora dedicatoria en las redes sociales y un álbum de fotos familiares inéditas. El tierno festejo de la cantante de Arequito y los detalles de una historia de amor puro.

El 10 de junio es, sin dudas, una de las fechas más importantes y movilizantes en el calendario de Soledad “La Sole” Pastorutti. En las últimas horas, la querida cantante santafesina recurrió a sus redes sociales para celebrar con total orgullo el cumpleaños número 16 de su hija mayor, Antonia Audoglio. Con un posteo cargado de ternura y un repaso visual por la intimidad de su hogar, la artista conmovió a sus millones de seguidores.

El nacimiento de Antonia en 2009, fruto del consolidado matrimonio de La Sole con Jeremías Audoglio, marcó un antes y un después definitivo en el plano personal de la estrella de la música folclórica argentina. Acostumbrada desde muy chica a los escenarios, los viajes y la exposición mediática masiva, la maternidad le abrió las puertas a una dimensión completamente desconocida que redefinió sus prioridades.

“Toti”: el álbum inédito y las tiernas palabras de su mamá

Para agasajar a la adolescente en su día especial, Soledad compartió una bellísima galería de fotografías que recorren la infancia y el crecimiento de la joven. El álbum incluyó desde retratos analógicos y postales en blanco y negro de cuando era una nena, hasta selfies actuales y fotos de eventos donde se destaca la elegancia de Antonia y la increíble complicidad que mantiene con su mamá, su papá y su hermana menor, Regina.

Acompañando las imágenes, la intérprete de “Tren del cielo” abrió su corazón con una dedicatoria que refleja la profundidad de su amor maternal: “Un día llegaste y cambiaste mi vida para siempre. Me quitaste el velo de los ojos, me trajiste el amor más grande que se puede sentir”, expresó conmovida. Además, sumando el cariñoso apodo con el que resguardan su intimidad en casa, cerró: “¡¡¡Muy feliz cumpleaños, Toti!!! Y que sea siempre así. Gracias por darle sentido a mis días. Te amo mucho, mucho, mucho”.

Una familia unida lejos de los flashes

A pesar de la enorme notoriedad pública de Pastorutti, tanto ella como su esposo se han encargado de criar a sus hijas en un entorno de calidez, sencillez y profunda espontaneidad, manteniendo sus raíces firmes. Las postales familiares compartidas dejaron en evidencia la solidez de ese núcleo y la naturalidad con la que transitan la adolescencia de sus hijas.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de miles de interacciones en cuestión de minutos, sumando los saludos de colegas del ambiente artístico y de los fanáticos de La Sole, quienes vieron crecer a “Toti” a través de los relatos de la cantante.