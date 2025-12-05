El “efecto Wanda” se hace sentir en quienes pasan por MasterChef Celebrity, mirá de qué hablamos

La Joaqui contó que luego del paso de Luck Ra por el reality de cocina de El 9 Televida el cantante comenzó a mostrar signos de cambio rotundo a raíz

El paso de Luck Ra como reemplazo de La Joaqui en MasterChef Celebrity aún rinde sus frutos. La cantante contó que su novio está aún bajo el “efecto Wanda”, en referencia a que el cuartetero cordobés sigue al pie de la letra todos los consejos que la conductora del reality de cocina de El 9 Televida le dio en su paso por el show.

En diferentes oportunidades, La Joaqui expresó su deseo de casarse con Luck Ra. Es por esto que, durante el programa del jueves 4 de diciembre, Wanda Nara fue a preguntarle por el tema y ella le contó cómo cambió su novio desde que pasó por el programa de El 9 Televida y la conductora lo charló.

“Desde que vos hablaste con mi marido, todos los días me hace el desayuno a las 7 de la mañana, así que algo le habrás dicho. Así que quiero que sepas que tu poder de persuasión ya ha logrado actitudes maritales… A mí no me importa toda la cuestión legal, solo quiero que hagamos una fiesta grande y ponerme un lindo vestido blanco, en eso soy tradicional. Desde que vos hablaste con él, me dio la llave de su casa, desayuno a las 7 am y mensajes mucho más compuestos de amor, antes era más tímido… Traes suerte”, compartió La Joaqui.

Vale recordar que Luck Ra reemplazó unos días a La Joaqui en el reality culinario por cuestiones laborales y Wanda, ni lerda ni perezosa, le preguntó al cuartetero cuándo le iba a pedir casamiento a su novia y él le respondió que no sabía.

Cuando llegó el momento de que La Joaqui presentara su plato, Wanda Nara mencionó la posibilidad del casamiento con Luck Ra, a lo que Betular contestó: “Lo llamás a Luck ra y le decís ‘ya tengo la torta preparada'”. Entonces el cocinero afirmó que puede contar con los tres jurados para el banquete.

Sin embargo, Germán Martitegui sentenció: “Yo me opongo al matrimonio, estoy a favor del amor, en contra de los papeles”. Rápidamente, La Joaqui aclaró: “Yo tampoco quiero papeles, quiero la fiesta”.

