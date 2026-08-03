El duro reclamo de Jorge “El Roña” Castro a Wanda Nara tras su paso por MasterChef: “Nunca aparecieron”

El exfutbolista y pugilista reveló que ni la conductora ni el jurado cumplieron con la promesa de visitar sus comedores comunitarios y dejó al descubierto la interna del reality.

El paso de Jorge “El Roña” Castro por MasterChef Celebrity dejó secuelas que van mucho más allá de lo gastronómico. En las últimas horas, el expúgil rompió el silencio y apuntó duramente contra Wanda Nara y los jurados del certamen que se emitió por la pantalla de El 9 Televida. El exdeportista expuso su enojo por los compromisos asumidos frente a las cámaras para colaborar con sus comedores comunitarios, los cuales quedaron en la nada una vez finalizadas las grabaciones.

“No estoy enojado con ella, pero prometieron cosas, que me iban a ayudar al aire, y nunca aparecieron”, disparó el exboxeador en diálogo con Primicias Ya. Con tono crítico, Castro remarcó la diferencia entre el show televisivo y la realidad: “Cuando se apagaron las cámaras, se fueron, no quedó ninguno. La llamé, le mandé un mensaje al teléfono, pero nunca me contestó. Yo no necesito nada de ellos, pero me hace sentir mal porque uno se encariñó con el programa.”

Para completar su descargo, el exparticipante no dudó en sumar un picante reclamo económico hacia la producción del ciclo televisivo: “Yo cobré a los tres meses, son lentos para poner la tarasca”, sentenció sin vueltas.

La verdad detrás de la “pelea” entre Wanda y Zaira Nara

Por otro lado, la figura de Telefe también estuvo en el centro de la atención digital tras desmentirse los rumores de un distanciamiento con su hermana Zaira Nara. Luego de una serie de especulaciones cruzadas en redes sociales por un supuesto conflicto familiar, ambas compartieron un video aclaratorio.

“Chicos, son muy tóxicos. Obvio que está todo bien entre nosotras. Lo que no está bien es la velocidad con la que se propaga la toxicidad en las redes sociales”, expresaron juntas. La supuesta interna resultó ser parte de una campaña publicitaria para una marca de desinfectantes, donde Wanda aprovechó para concientizar sobre el consumo digital: “Una story, un unfollow, algunas teorías y en pocas horas se armó tremendo caos y hate en redes”.