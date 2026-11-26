El jurado de MasterChef Celebrity —integrado por Damián Betular, Maru Botana y Dolli Irigoyen— resolvió por detalles mínimos el duelo de equipos con menú de tres pasos en la pantalla de El 9 Televida. Mirá cómo se definió todo.

La primera noche de la nueva semana de competencia en MasterChef Celebrity, el reality que se emite por El 9 Televida, tuvo un cierre ajustadísimo en el desafío de tres pasos que enfrentó a los equipos encabezados por Hernán “Mala Fama” Coronel y Marta Fort. Un cabeza a cabeza que se definió “milimétricamente”. Mirá cómo quedó todo.

Cómo se definió la balanza entre los platos

Para tomar la decisión, Damián Betular, Maru Botana y Dolli Irigoyen evaluaron el desempeño general y pusieron el foco en el plato principal como factor determinante a la hora de inclinar la balanza.

Al explicar el criterio del jurado, Betular resumió la paridad de la prueba: “En la entrada, y más allá de que ninguno le pegó a la vajilla ni a la presentación, nos gustó bastante todo. En el postre, de una mousse nos gustó el sabor pero no la textura y de la otra fue al revés. En el principal, las dos costillas de cordero con un buen punto, podrían haber sido más caramelizadas, ricos purés y salsas raras. En esos milímetros están los que van a la noche de beneficios y los que tienen delantales grises”.

Quiénes pasaron a beneficios y quiénes van a última chance

Tras el análisis, los chefs anunciaron el triunfo del equipo rojo, integrado por Mala Fama, Rocío Robles, Mike Amigorena y Julieta Poggio, que celebró con saltos y gritos el pase a la noche de beneficios. En medio del festejo, Lizy Tagliani se sumó al entusiasmo de sus compañeros del certamen pese a competir en el bando rival, aunque no logró revertir el resultado de su grupo.

De este modo, los integrantes del equipo azul —Marta Fort, Sebastián Presta, Lizy Tagliani y Pablo Giralt— deberán afrontar la noche de última chance para intentar evitar la gala de eliminación de la novena semana.

El menú de tres pasos del capítulo 41

Entrada: paté con galleta de olivas y confitura de frutos rojos ( Rocío Robles y Lizy Tagliani ).

Plato principal: cordero con puré de arvejas y salsa de vino ( Mike Amigorena y Sebastián Presta ).

Postre: mousse de chocolate con frutos rojos y praliné de pistacho (Julieta Poggio y Pablo Giralt).

Seguí todas las instancias, las definiciones del jurado y el minuto a minuto de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.