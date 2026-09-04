El doloroso paso al costado de Bahar frente a Evren: las razones de un adiós que conmoverá a El 9 Televida

En un capítulo clave que se emitirá este viernes por la pantalla de El 9 Televida, Bahar y Evren mantendrán una sincera conversación tras los recientes malentendidos. A pesar de los intensos sentimientos que los unen y la confesión del médico sobre su incapacidad para alejarse de ella, la protagonista decidirá dar un paso atrás para no causar dolor en el entorno del cirujano.

La pantalla de El 9 Televida transmitirá este viernes una de las entregas más emotivas y decisivas en el devenir de Bahar. La exitosa ficción turca pondrá a su protagonista frente a un dilema donde los sentimientos profundos colisionarán con la responsabilidad ética y emocional hacia los demás.

Bahar y Evren mantendrán un diálogo a corazón abierto con el objetivo de aclarar los episodios que distanciaron sus caminos. Durante el encuentro, el cirujano no ocultará la encrucijada interior que atraviesa y le explicará lo sucedido con Naz, admitiendo que le cuesta generar un lazo afectivo con el bebé por el temor constante a perder a la doctora. En ese mismo intercambio, el médico reconocerá que verla junto a Harun desencadenó una reacción de celos incontrolable: “Lo intenté, pero no puedo alejarme de vos”, le confesará con absoluta honestidad.

Aclaraciones, celos y la sombra de Harun

Ante la sorpresa del cirujano, Bahar le detallará lo ocurrido en su vivienda para despejar cualquier tipo de sospecha. Le revelará que Harun se presentó en el lugar únicamente para llevar a Çagla y que, en el contexto de una discusión, la besó de forma imprevista antes de disculparse y reflexionar sobre su pasado.

A pesar de las explicaciones y de los intentos de Bahar por transmitirle tranquilidad, los celos de Evren y la figura de Harun continuarán sobrevolando como un obstáculo difícil de sortear en la dinámica de la pareja.

Una renuncia basada en el amor

Pese a que el sentimiento mutuo permanecerá intacto, la protagonista comprenderá que el amor no siempre resulta suficiente cuando el contexto genera sufrimiento en terceros. En un acto de profunda madurez, Bahar decidirá renunciar a la posibilidad de construir un vínculo con Evren, optando por dar un paso al costado para evitar convertirse en la causa del dolor ajeno y proteger el bienestar de ambos.

El desarrollo completo de este doloroso giro argumental y el destino de los personajes se desplegarán este viernes por la noche en la pantalla de El 9 Televida.