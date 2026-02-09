El doloroso adiós de Sezai y el inesperado destino de İpek en La Traición

Entre bodas fallidas, renuncias inesperadas y la búsqueda incansable de la verdad, la trama de la novela turca de las siestas mendocinas entra en una fase de definiciones extremas. Los secretos del pasado acechan a Güzide mientras el clan Yenersoy se desmorona.

La pantalla de El 9 Televida se prepara para vivir episodios cargados de tensión y melancolía en La Traición. La historia, que se emite de lunes a viernes a las 14:30 horas, presenta un panorama desolador para sus protagonistas. El evento más impactante que se verá este martes será la boda de İpek y Oltan. Nada será como ella espera, en medio de todo, Sezai con su dolor a cuestas.

Lo que debía ser un nuevo comienzo terminó en humillación: apenas finalizada la ceremonia, Oltan decidió echar a İpek de su casa. A pesar de los desesperados intentos de la joven por acercarse, se topa con un muro infranqueable en cada oportunidad, quedando en una posición de absoluta vulnerabilidad.

Por otro lado, el sufrimiento de Sezai ha llegado a su límite. Tras enfrentar dificultades sistemáticas y sentir que ha perdido tanto a su hija como al amor de su vida, decide “despedirse” simbólicamente de su entorno.

Es Kahraman quien lo enfrenta y descubre la amarga verdad: Sezai tiene las maletas listas para huir de los problemas. Sin embargo, el destino podría tener otros planes, ya que un descubrimiento clave de Kahraman amenaza con cambiar el rumbo de esta decisión y el de Oltan, quien se verá obligado a respetar los deseos de su antiguo aliado.

Mientras tanto, la búsqueda de la identidad sigue siendo el eje central del drama. Güzide continúa la búsqueda desesperada de su hijo biológico, ignorando que nuevos acontecimientos están por afectar sus planes.

Paralelamente, Oylum atraviesa una crisis existencial profunda; aunque se aclaró que sus padres biológicos no eran quienes ella creía, sigue acomplejada por sus raíces. La situación se complica aún más en la casa de Mualla, donde la presencia de Kadriye ha generado un clima insoportable para la matriarca, llevándola a tomar una decisión inesperada que pondrá a prueba la devoción de Kahraman. Finalmente, la incursión de Tarık deja a Yeşim sin fuerzas, desatando un feroz enfrentamiento con Ümit que promete consecuencias definitivas.

La Traición ya camina por sus episodios finales, ¿te la vas a perder? Poné El 9 Televida de lunes a viernes a las 14:30 horas y disfruta de la serie turca de tus siestas.