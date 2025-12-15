El dilema de Doğan en Pasión Prohibida

Doğan tiene una charla profunda con Yildiz que lo deja pensando mucho. ¿Significará un cambio en Pasión Prohibida? Para saber lo que se viene en la novela turca de las tardes no te despegués de El 9 Televida.

Doğan está casado con Ender, pero no logra olvidar a Yildiz. Haga lo que haga, el empresario sigue amando a la madre de su hija más pequeña. En el marco de una profunda y larga conversación Doğan queda prendido de las palabras que Yildiz le dice y se pregunta si podrá caber otra oportunidad para ellos. Mirá todo lo que se viene en Pasión Prohibida en El 9 Televida.

Tras echarle en cara su plan para destruir su matrimonio con Ender, haciéndola quedar como una mentirosa al decir que está embarazada, cuando todo, en realidad, era una mentira, Doğan le ha pedido que no se entrometa y los deje ser felices.

Yildiz, sin embargo, se ha mostrado indiferente y no ha dudado en mentirle. Le ha asegurado que ha seguido adelante y que está saliendo con alguien, dejando claro que ha encontrado el amor verdadero. Esta noticia ha afectado mucho a Doğan, quien no ha podido evitar sentir celos.

En un restaurante, mientras han compartido un rato con su hija Yildiz Su, la conversación se ha vuelto inevitablemente hacia sus sentimientos no resueltos. La hija de Asuman, incapaz de contenerse, le ha reprochado: “El culpable de que no seamos una familia eres tú”, recordándole que ella estaba decidida a darle otra oportunidad.

Sus palabras han hecho que comience a reflexionar sobre las decisiones que los han llevado a este punto. Doğan ha recordado los momentos felices que compartieron juntos, así como las promesas rotas y las traiciones.

En este punto, Doğan se encuentra en una encrucijada emocional. Sus sentimientos por Yildiz aún son fuertes, pero también está casado con Ender. ¿Qué hará?

Para saber cómo va todo, seguí cada episodio de Pasión Prohibida en El 9 Televida.