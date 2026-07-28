El Dibu Martínez salió a auxiliar a un amigo en Sierra de los Padres, terminó varado y tuvo un gesto gigante con los vecinos que lo salvaron

El arquero argentino sufrió un percance con su camioneta en un camino rural de Sierra de los Padres tras las intensas lluvias. Trabajaron tres horas para asistirlo y se despidió regalandole su camperón oficial de la Selección a un rescatista.

En medio de sus vacaciones tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a su querida Mar del Plata para descansar junto a su familia. Sin embargo, en las últimas horas el ídolo albiceleste protagonizó un desopilante y conmovedor episodio que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Todo comenzó cuando el arquero decidió salir al rescate de un amigo que había quedado atascado con su camioneta en un camino rural de Sierra de los Padres —a unos 37 kilómetros de Mar del Plata— que se encontraba completamente intransitable debido a las intensas lluvias. ¿El resultado? La camioneta del Dibu también quedó atrapada en el barro.

Tres horas a pura solidaridad y mate en el barro

Para fortuna del futbolista, dos vecinos que circulaban en moto por la zona inundada advirtieron la situación a lo lejos. “Vimos dos camionetas y una figura muy alta. Mi hijo me dijo: ‘Ese es el Dibu, papá’. Yo no podía creer que fuera él”, relató Leonardo Albarracín, uno de los primeros en llegar a la escena.

Lo que siguió fue un trabajo en equipo de más de tres horas entre el propio arquero, los vecinos y otros lugareños que se acercaron a colaborar. Usaron palas, cortaron lingas atascadas y hasta trajeron un pequeño tractor del campo del propio futbolista para poder retirar ambos vehículos de la zanja.

“Nos salvaron”, se lo escucha decir al Dibu entre risas en los videos difundidos en redes sociales, donde además se nota que mantiene una leve protección en el dedo anular de su mano derecha.

Lejos de hablar de sus atajadas o de sus títulos mundiales, la charla durante esas tres horas fue la de cualquier vecino. “La calidad humana, la cordialidad y la sencillez del Dibu son para resaltar. Si la hubiésemos planificado, no saldría mejor”, destacó Albarracín.

Un regalo inolvidable que terminó en lágrimas

Al finalizar con éxito las maniobras de rescate, la familia que lo ayudó le pidió algunos autógrafos. Tenían preparado un póster con la histórica atajada frente a Kolo Muani en la final de Qatar 2022 y camisetas de la Selección.

Pero la mayor sorpresa la dio el propio Emiliano Martínez antes de subir a su camioneta para marchar: sin dudarlo, se sacó el camperón oficial de la Selección Argentina que llevaba puesto y se lo regaló a Leonardo.

“Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable”, confesó emocionado el vecino marplatense sobre el gesto que habla a las claras de la grandeza y humildad del arquero albiceleste.