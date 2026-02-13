El Día de los Enamorados se vive en el ciclo de cine de El 9 Televida

El ciclo de cine de los sábados de El 9 Televida está dedicado al amor. Este 14 de febrero emitiremos Día de los Enamorados y Votos de amor. Desde las 14 horas viví las historias de amor más apasionantes por la pantalla líder de Mendoza.

Este sábado 14 de febrero, El 9 Televida te trae las mejores historias. Como cada sábado, el ciclo de cine denominado Cinema Suspiros promete dejarte con el aliento entrecortado, pero esta vez de tanto amor y romance. En el día dedicado a los enamorados, la pantalla líder de Mendoza emitirá Día de los Enamorados y luego, Votos de Amor. Desde las 14 horas te esperamos con las mejores películas románticas.

Este ciclo de cine que está al aire desde hace varios años en El 9 Televida y que combina Clásicos Agridulces, que emite películas románticas o dramas con un toque de humor, es decir, historias agridulces, promete llenarte de amor y romance con la selección especial de películas que tiene preparadas para vos este 14 de febrero.

A las 14 horas Día de los Enamorados, un film de 2010 que entrelaza varias historias que tienen lugar el día de San Valentín. Una oficial del ejército (Julia Roberts) que vuela desde Iraq a Los Ángeles, coincide en el avión con alguien que debe resolver algunos asuntos (Bradley Cooper); el dueño de una floristería (Ashton Kutcher) le propone matrimonio a su novia (Jessica Alba), aunque, en realidad, está enamorado de una amiga (Jennifer Garner), cuyo novio está casado; una jubilada (Shirley MacLaine) le confiesa a su marido que mantuvo un largo romance con otra persona; una mujer (Anne Hathaway) que trabaja en la agencia de talentos más importante de la ciudad sale con un empleado de Correos. Y, finalmente, una desafortunada publicista (Jessica Biel) resulta que no tiene con quién quedar el día de San Valentín.

A su término, a las 16 horas, comienza Votos de Amor. Esta película del 2012 es un drama romántico basado en hechos reales sobre Paige (Rachel McAdams) y Leo (Channing Tatum), un matrimonio joven de Chicago. Tras un accidente automovilístico, Paige despierta con amnesia severa, olvidando los últimos cinco años y a su esposo. Leo debe reconquistar su amor mientras ella redescubre quién es, enfrentando la influencia de los padres de Paige.

Ya sabés, este sábado el día del amor se vive y se celebra en El 9 Televida.