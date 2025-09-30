El detalle que contó Daniela Celis sobre Thiago Medina y que ilusiona sobre su evolución

Daniela Celis dio detalles de los avances de Thiago Medina.

Thiago Medina presentó una importante mejora en su cuadro de salud y Daniela Celis fue la encargada de brindar detalles. Luego de anunciar este fin de semana que el padre de sus hijas había despertado y que ya podía comunicarse por medio de gestos con ella y sus familiares, Pestañela volvió a dar más información sobre los nuevos avances del ex Gran Hermano.

Nuevamente, y como ya es costumbre, a través de su cuenta de Instagram, Daniela posteó un comunicado en donde detalló nuevamente cómo se encuentra el ex Gran Hermano en medio de su recuperación tras el accidente con su moto.

“Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúe sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo”, comenzó explicando la morocha que hace poco hizo un descargo sobre su situación laboral. Y siguió: “Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros”.

Luego, para dejar en claro la mejoría que tuvo el exparticipante del reality, Daniela decidió dar detalles del gesto que tuvo al poder ver a sus hijas por medio del celular: “Vio videos de sus bebés y se puso contento”.

Por otro lado, Celis también aclaró que todavía necesita de la fuerza de las oraciones, ya que Thiago podría necesitar otra operación: “Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”.

En este contexto, Camila Deniz también mostró la emoción que tiene tras la evolución de su hermano, quien estuvo con asistencia respiratoria mecánica durante varias semanas.