El destino de la mansión de Bahar pende de un hilo

Mientras la alegría por el embarazo de Seren debería reinar, una oscura trama de deudas hipotecarias y venganzas personales amenaza con dejar a Bahar en la calle.

El destino del hogar de la familia Övünç pende de un hilo en la pantalla de El 9 Televida. Mientras la alegría por el embarazo de Seren debería reinar, una oscura trama de deudas hipotecarias y venganzas personales amenaza con dejar a Bahar en la calle en los próximos capítulos de la novela turca que cautiva a Mendoza.

La tensión en la mansión alcanzará niveles insoportables cuando Rengin, dolida y humillada por el desplante de Timur, decida ejecutar su plan de revancha. La ginecóloga, quien pagó la primera parte de la hipoteca de la propiedad, optará por no aportar ni una lira más para el segundo vencimiento, buscando que la familia reciba su merecido.

Sin embargo, su hija Parla irá mucho más allá y le propondrá una jugada maestra: maniobrar para que la titularidad de la casa pase directamente a sus manos, arrebatándole a Bahar el techo que protege a sus hijos. Esta alianza entre madre e hija se convertirá en la mayor amenaza para la estabilidad de los protagonistas, quienes desconocen por completo que su hogar está en riesgo financiero.

Por otro lado, la desesperación se apoderará de Nevra, quien intentará salvar las apariencias y la propiedad sin éxito. La madre de Timur dejará de lado su orgullo para pedir auxilio económico a una amiga de la alta sociedad, pero recibirá un portazo en la cara bajo la excusa de nuevas inversiones. Sin aliados y acorralada por una estafa del pasado, Nevra quedará expuesta ante la furia de Gulcicek, quien reaccionará violentamente al descubrir la verdad sobre las deudas de la mansión.

El conflicto estallará definitivamente cuando Bahar se entere de las maniobras de Rengin para quedarse con su casa. El futuro de la familia Övünç entrará en una espiral de caos donde el dinero y el despecho dictarán quién se queda con las llaves de la propiedad.

¿Logrará Bahar frenar la ambición de Rengin y Parla antes del desalojo? No te pierdas los impactantes giros de esta semana en El 9 Televida.