El desopilante “levante” en vivo entre un periodista y una hincha de Boca que se volvió viral

Antes del último partido de Boca Juniors el verdadero show ocurrió en las inmediaciones del estadio, donde una entrevista se transformó en un coqueteo viral que ya es tendencia absoluta en redes sociales.

Boca Juniors vive un presente ideal tras golear 3 a 0 al Barcelona de Ecuador y quedar como líder de su grupo en la Copa Libertadores. Sin embargo, antes de que rodara la pelota, el verdadero show ocurrió en las inmediaciones del estadio, donde una entrevista se transformó en un coqueteo viral que ya es tendencia absoluta en redes sociales.

Del mercado de pases al Instagram personal

Todo comenzó cuando el periodista Nicolás Luaces realizaba la previa para un canal de streaming. Entre cánticos y banderas, se acercó a entrevistar a Daniela, una joven hincha xeneize que sorprendió con su análisis futbolístico. Pero la charla técnica duró poco.

El momento clave llegó cuando el cronista la invitó a seguir la cuenta oficial del medio. Ante la duda de la joven, Luaces aclaró que no le estaba pasando su perfil personal, a lo que ella retrucó sin vueltas: “No me molesta si me lo pasás”. El comentario desató gritos y aplausos tanto de los hinchas que rodeaban el móvil como de los conductores en el estudio, que no podían creer la rapidez de la chica.

El “match” del Gran Buenos Aires

A medida que avanzaba la charla, la química se hizo evidente. Ambos descubrieron que son de la zona sur del Gran Buenos Aires, lo que alimentó aún más las bromas sobre un posible encuentro fuera de las cámaras. Daniela, que además contó que estudia psicología, se tomó el momento con mucha frescura, mientras el periodista elogiaba su “buena onda”.

El efecto viral: miles de seguidores en horas

Como era de esperarse, el video no tardó en llegar a TikTok y X (antes Twitter), donde los usuarios celebraron la audacia de la joven. En pocas horas, Daniela multiplicó sus seguidores y pasó de ser una hincha más a la protagonista del video del día.

Por su parte, el periodista se refirió al episodio en radio con mucho humor: “La pasamos bien con la gente, nos divertimos. Dejamos la puerta abierta”, confesó Luaces, dejando a todos con la duda de si el próximo partido de Boca lo verán juntos desde la tribuna.