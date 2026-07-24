El desgarrador sacrificio de Efsun en “Bahar”: abandonará a Seren y a sus nietos para ocultar su grave enfermedad

Decidida a evitarle un dolor mayor a su familia, Efsun anunciará su partida del país por dos años. La decisión desatará la furia y el desprecio de Seren, ignorante del dramático motivo detrás del viaje.

Los giros dramáticos no dan tregua en Bahar, la exitosa ficción turca que emociona cada noche a la audiencia de El 9 Televida. En los próximos capítulos, la trama alcanzará un punto de máxima tensión familiar cuando Efsun tome la decisión más difícil de su vida: alejarse por completo de su hija Seren y de sus pequeños nietos recién nacidos.

Detrás de este repentino viaje al exterior se esconde un secreto devastador: Efsun padece una grave enfermedad y prefiere transitar su tratamiento en soledad antes que convertirse en una carga o causar un sufrimiento destructivo en sus seres queridos.

Una despedida fría para ocultar una verdad dolorosa

Justo en el momento en que Seren comenzaba a construir un vínculo cercano y afectuoso con su madre, Efsun le soltará la bomba de que se irá del país por dos años. La noticia caerá como un verdadero balde de agua fría sobre la joven, quien reaccionará con profunda impotencia al ver que su madre ya tiene comprados los pasajes de avión.

Invadida por la angustia, Seren encarará a Efsun con reproches que le calarán hondo en el corazón: “¿Qué voy a hacer con los recuerdos que no podré crear contigo? Te perderás sus primeros pasos, sus primeras palabras y su primera sonrisa. Los niños crecerán sin conocer tu olor”, le reclamará entre lágrimas.

Para no quebrarse ni revelar el verdadero motivo de su partida, Efsun forzará una actitud distante y fría, respondiéndole simplemente que “con el olor de su madre es suficiente”.

Rechazo y dolor: la respuesta que destrozará a Efsun

Al comprender que la partida de su madre es inminente e irreversible, Seren dará por terminado el vínculo de la forma más tajante: “Adiós, mamá. Que tengas un buen viaje. Yo me despido hoy”.

Destrozada por dentro pero firme en su mentira piadosa, Efsun le rogará a su hija un último abrazo antes de partir. Sin embargo, la respuesta de Seren será un golpe demoledor: “No. Nada de abrazos, mamá. Porque cada vez que te abrazo me duele”, sentenciará la joven antes de darle la espalda.

De esta manera, Efsun se quedará completamente sola con su terrible secreto, logrando su objetivo de proteger a Seren, pero pagando un precio afectivo devastador.

¿Descubrirá Seren a tiempo la enfermedad de su madre antes de que sea tarde? ¿Logrará Efsun resistir la distancia de su familia?

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