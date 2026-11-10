El desgarrador reproche tras la operación: Maral se sincerará con Harun en el próximo episodio de Bahar

En los próximos episodios de Bahar, la exitosa novela turca que atrapa a los mendocinos cada noche, la tensión se trasladará al hospital tras la delicada operación de Harun.

El drama, el amor no correspondido y los secretos familiares continuarán marcando el pulso de Bahar en las noches de El 9 Televida. Tras los dramáticos momentos vividos en el grave accidente que protagonizaron Harun y Uras, la historia dará un giro íntimo y desgarrador al pie de la cama del sanatorio.

El despertar de Harun y el reproche de Maral

Una vez que Harun logre superar la compleja intervención quirúrgica y abra los ojos, lo primero que hará será preguntar por Bahar y por las niñas. Esta reacción desatará un profundo dolor en Maral, quien no se habrá separado ni un segundo de su lado mientras él se debatía entre la vida y la muerte.

A pesar de estar furiosa porque Harun casi pierde la vida por intentar salvar a los demás, la residente le dejará en claro lo evidente: “Verdaderamente quieres a Bahar. El hombre que se protege de todo, cuando se trata de ella, acaba de este modo”, le señalará con crudeza. Con el corazón roto, le echará en cara que jamás se sintió valorada ni amada por él: “Podrías haber intentado quererme un poco. Aunque no tanto como a ella”.

Un título de “hermano” y una ayuda inesperada

Pese al profundo dolor de sentirse relegada a un segundo plano, Maral demostrará que sus sentimientos están por encima de todo rencor. En un momento de absoluta vulnerabilidad, lo llamará “hermano” por primera vez y le dejará entrever que intervino para ayudarlo en su situación con Bahar, adelantándose a sus pedidos.

Ante la insistencia de un preocupado Harun por saber qué fue lo que hizo, ella optará por mantener el misterio: “Yo no he podido lograr que me quisiera alguien que no me quería, pero puede que tú sí”, le dirá antes de retirarse de la habitación y pedirle que descanse.

No te pierdas los próximos capítulos en la pantalla de El 9 Televida.