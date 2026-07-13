El desgarrador llanto de Nico Occhiato al confirmar la muerte de su abuela “Conce”: “Atravesé el duelo en privado”

El conductor de Luzu TV rompió el silencio tras semanas de dolor y reveló el fallecimiento de Concepción Papasidero, la querida “Nona Conce”, a los 83 años. El conmovedor relato sobre su lucha contra el Parkinson.

Una de las personalidades más entrañables y carismáticas del mundo del espectáculo y las redes sociales se ha despedido. En una transmisión cargada de angustia y lágrimas, Nicolás Occhiato confirmó al aire en su programa de Luzu TV el fallecimiento de su abuela Concepción Papasidero, popularmente conocida y amada por el público como “la nona Conce”, a los 83 años.

La triste partida ocurrió hace un par de semanas, pero el productor y conductor decidió resguardar la noticia en el seno íntimo de sus seres queridos para poder procesar el golpe inicial lejos de la exposición pública. “Necesitaba estar con mi familia, atravesar un poco ese duelo en la privacidad. No estaba preparado para contarlo en el momento en el que sucedió. Es el día de hoy en el que no puedo ver fotos de mi abuela, les soy totalmente sincero”, confesó Occhiato visiblemente quebrado.

Una despedida desde el amor y el ciclo de la vida

Conce se había ganado el corazón de millones de argentinos durante la edición de Bailando por un Sueño que Nico ganó junto a Flor Jazmín Peña, y desde entonces sus apariciones en redes y streaming eran sinónimos de risas y ternura. Sin embargo, su salud se había deteriorado notablemente en el último tiempo.

“Hace un par de semanas falleció mi abuela Conce, la persona que todos conocieron. Fue parte de la familia de todos nosotros, Ella ya estaba mal hace un tiempo. Mucha gente me pedía que la mostrara y que hiciera videos con ella, siempre desde el amor, pero era porque ella no estaba tan bien y la estábamos cuidando y acompañando a que sucediera lo que terminó sucediendo, que es el ciclo de la vida”, explicó el conductor.

Agradecido por la crianza y el legado que le dejó, Nico no escatimó en elogios para su gran compañera: “Prácticamente me crié con ella; fue la persona que más me enseñó, con las palabras, los actos y la forma de salir adelante cada vez que tenía un problema”.

La dura lucha contra el Parkinson y el secreto detrás de sus videos

Por primera vez, Occhiato ahondó en la intimidad de la salud de Concepción y reveló la razón médica por la cual solía integrarla activamente a sus contenidos digitales. “Mi abuela tenía párkinson hace muchos años”, relató.

Al tratarse de una patología neurodegenerativa, el entorno médico les había sugerido una estrategia clave para ralentizar el avance de los síntomas: mantenerla motivada y con la cabeza ocupada.

A raíz de este consejo, lo que el público veía como divertidos videos familiares era, en realidad, un hermoso estímulo terapéutico: “Lo de ir a verla, grabarla o traerla acá era para que tuviera un objetivo corto para estar bien: ponerse linda, ir a la peluquería y pensar qué decir. Eso la hacía salir adelante y levantarse de la cama”, recordó con emoción. No obstante, señaló que en el último tramo aparecieron otras complicaciones médicas que desencadenaron su partida.

Conce dejó una huella imborrable en el público y en la historia del streaming nacional, recordada siempre por su frescura, sus platos de comida y el amor incondicional hacia su nieto.