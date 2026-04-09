El desesperado plan de Bahar para recuperar una joya que terminará en un grave accidente

Lo que comenzó como un emotivo gesto hacia su futura nuera, Seren, derivará en un enfrentamiento físico y una caída accidental que podría poner a la protagonista tras las rejas.

Las noches de El 9 Televida se preparan para un giro dramático que cambiará el destino de Bahar para siempre. Lo que comenzó como un emotivo gesto hacia su futura nuera, Seren, derivará en un enfrentamiento físico y una caída accidental que podría poner a la protagonista tras las rejas.

Un desprecio que colmó la paciencia

La tensión comenzará durante la pedida de mano de Seren y Uras. En un acto de profundo cariño, Bahar decidirá regalarle a la joven unos pendientes de diamantes que pertenecen a la herencia de los Yavuzoğlu. “Me los regaló mi suegro para mi boda”, explicará la doctora, ante la mirada codiciosa de Timur, quien resaltará que la joya vale una auténtica fortuna.

Sin embargo, la alegría durará poco. Efsun, fiel a su estilo altanero y despreciativo, estallará de furia. Sin dudarlo, le arrebatará los pendientes a su propia hija y prohibirá terminantemente que los use en la boda, dejando a Bahar humillada frente a todos los presentes.

El plan nocturno y la caída fatal

Hundida por el alcohol y los constantes desplantes de su consuegra, Bahar tomará una decisión arriesgada: entrar a escondidas en la mansión para recuperar los pendientes antes de que Efsun se deshaga de ellos.

Pero el destino le jugará una mala pasada. Mientras la doctora intenta escapar con la joya en mano, Efsun regresará a la casa. En medio de la oscuridad y tras un encuentro repentino que las dejará cara a cara, el susto provocará que Efsun pierda el equilibrio y caiga violentamente por las escaleras.

¿Bahar a la cárcel?

La situación se volverá crítica cuando Timur, Uras y Seren lleguen a la vivienda y encuentren a la mujer tendida en el suelo. Aterrada por las consecuencias legales y el escándalo, Bahar huirá del lugar con la ayuda de Evren, quien la estará esperando afuera para rescatarla de una escena que parece incriminarla de forma definitiva.

¿Logrará Bahar ocultar que estuvo en la casa o será denunciada por Timur y Efsun? No te pierdas los impactantes capítulos de esta semana, al término de Noticiero 9 Edición Central, por El 9 Televida.