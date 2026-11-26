Matías Palleiro alcanzó el millón de seguidores en Instagram tras un pedido viral de Jimena Barón y ahora deberá cumplir la apuesta que hicieron: comprar una casa en el campo para que Lucy, sus cinco cachorros y otros animales tengan espacio verde.

Jimena Barón volvió a poner en marcha la movida de sus seguidores en redes sociales y esta vez el protagonista del desafío fue su pareja, Matías Palleiro, quien finalmente superó la barrera del millón de seguidores en Instagram y quedó comprometido con una compra muy especial.

Cómo nació la apuesta por una casa en el campo

El punto de partida fue el deseo de la cantante de contar con un lugar amplio y rodeado de naturaleza, especialmente tras mostrar a diario el crecimiento de los cinco cachorros de su perrita Lucy. En tono de broma, Jimena contó que le gustaría tener tantos animales como María Becerra —quien convive con cerca de ocho perros y cuatro gatos— y lanzó la propuesta en X: “¿Me harían el favor de seguir a mi pareja en Instagram que acaba de prometer comprar una casa en las afueras para que los animales sean felices, si llega al millón de seguidores? Gracias”.

Luego reforzó el pedido en sus historias de Instagram con un video en el que Matías Palleiro redobló la apuesta: “Estamos yendo a ver una casa en las afueras. Tengo algo para tu gente, a ver si son fieles: si llego al millón de seguidores, compro la casa”.

Convencida del empuje de su comunidad, la artista anticipó el desenlace: “Para mí acaba de cometer un gran error si piensa que esto es imposible. Es muy orgulloso, así que si lo logramos, lo va a hacer. Yo solo quiero mi casa verde para los animalitos, así que estoy subidísima a esta viralización”.

El festejo tras llegar al millón de seguidores

A medida que el contador crecía, Jimena celebró el avance de la campaña —“Están subiendo los seguidores. Voy a ir eligiendo mi refugio animal”— hasta que este miércoles Matías Palleiro llegó al millón de seguidores.

Al confirmarse la meta, la cantante festejó el resultado: “Se viene la casa en el campo, lo lograron”. Además, reveló que ya venía mirando opciones y averiguando sobre la crianza de animales: “No lo puedo creer. Yo ya estuve viendo propiedades, quisiera una casa chiquita y espacio verde. También busqué cómo es tener animales, vacas y gallinas…”.