El “curve cut” o efecto rejuvenecedor que vas a amar

Inspirado en los años noventa y reinventado con transiciones suaves, este estilo contornea los rasgos con delicadeza, inyectando frescura, movimiento y ligereza al cabello.

Existen cortes de cabello que implican transformaciones drásticas y otros que consiguen un resultado mucho más codiciado: renovar la imagen por completo, suavizar las facciones y rejuvenecer el rostro sin necesidad de sacrificar la longitud de la melena. En esta última categoría se consolida como gran favorito el curve cut (o corte curvo), una tendencia que recupera la mejor nostalgia noventosa para actualizarla con un acabado liviano, elegante y de bajo mantenimiento.

Su secreto radica en la geometría de su técnica: en lugar de capas rectas o escalones marcados que pueden restar densidad, este estilo trabaja mechones progresivos que dibujan una suave forma de “C” alrededor de la cara, enmarcando las facciones con un marco de dinamismo y soltura.

¿En qué consiste el “curve cut” y cuál es su encanto?

La principal seña de identidad del curve cut es la fluidez. Los mechones delanteros se cortan de forma gradual para acompañar la línea de los pómulos, la mandíbula y el cuello, mientras que el resto de la cabellera conserva su largo base, cayendo con un movimiento orgánico.

Si bien evoca inevitablemente a la estética vintage que popularizó Jennifer Aniston en los noventa —y que hoy celebridades como Lindsay Lohan reinterpretan a través de variantes como el mariposa—, la versión actual prescinde de la rigidez. Apuesta por capas más pulidas y sutiles que aportan cuerpo a los cabellos finos y redistribuyen el peso de forma armónica en las melenas más densas.

Un diseño a medida: ¿a quiénes favorece?

La enorme popularidad de este corte responde a su adaptabilidad. Al no responder a una estructura rígida, el profesional puede personalizar la altura de las capas para equilibrar las proporciones del rostro:

Rostros redondos: Las capas más largas, comenzando a la altura del mentón, ayudan a estilizar e ilusionar una silueta más alargada.

Rostros alargados: Iniciar los mechones curvados cerca de los pómulos aporta volumen lateral, logrando una mayor simetría.

Rostros cuadrados o angulosos: Las curvas suavizan los ángulos marcados de la mandíbula, dulcificando la expresión global.

Texturas variadas: Luce impecable tanto en cabellos liso absoluto como en melenas con ondas suaves, donde el movimiento natural de la fibra potencia el contorno curvo.

Claves para peinarlo en casa y pedidos en el salón

Una de las grandes ventajas de esta propuesta es que no requiere someterse al secador durante horas. Para un acabado de alfombra roja con aire retro, basta con trabajar los mechones delanteros utilizando un cepillo redondo y aire caliente, dirigiendo las puntas suavemente hacia el rostro. Para el día a día, en cambio, secarlo al aire y aplicar una dosis mínima de crema para peinar o sérum iluminador garantiza una textura natural y descontracturada.

A la hora de la visita al salón de belleza, la indicación debe ser precisa: solicitar un corte que conserve el largo general, pero que incorpore un enmarcado frontal progresivo en forma de “C”, evitando escalones bruscos. Llevar imágenes de referencia ayuda a definir a qué altura deben comenzar los primeros mechones para potenciar lo mejor de las facciones individuales.

El curve cut demuestra que no siempre hacen falta tijeretazos drásticos para lograr un cambio de impacto: a veces, el secreto para refrescar la imagen y ganar vitalidad está en la sutileza de una buena curva.