El contraataque de Julia que destruyó a Ender en Pasión Prohibida

La guerra de egos alcanzó un punto sin retorno en la pantalla de El 9 Televida. Lo que comenzó como una alianza estratégica para separar a Doğan y Yıldız terminó en una humillación pública que pone en jaque el imperio de Ender.

La calma parece no existir en el universo de Pasión Prohibida. Tras el fuerte ataque que Ender lanzó hace unos días contra Julia, acusándola frente a toda la prensa de negligencia ambiental, la respuesta de la amante de Doğan no se hizo esperar. Fiel a su estilo calculador, Julia esperó el momento de mayor vulnerabilidad de su enemiga para asestar un golpe que podría ser definitivo.

Todo ocurrió durante una emisión en vivo, donde Ender se encontraba promocionando con orgullo su nueva línea de joyas. La empresaria buscaba consolidar su marca tras sentir que Julia no había cumplido con su parte del trato comercial previo. Sin embargo, lo que debía ser un momento de éxito se transformó en una pesadilla mediática. Julia manipuló información clave para sembrar la duda y hacer creer a la opinión pública que las piezas de la colección eran falsificaciones de baja calidad.

El impacto fue inmediato y devastador. El promotor de la marca, presente en el estudio y alarmado por las graves acusaciones que circulaban en tiempo real, decidió cortar la colaboración de manera fulminante. Ante la mirada atónita de los espectadores de El 9 Televida, Ender quedó en estado de shock, viendo cómo su reputación y su inversión se desmoronaban en cuestión de segundos.

Esta jugada maestra de Julia no solo busca recuperar el honor perdido, sino también dejar a Ender sin recursos económicos ni aliados. Mientras tanto, el resto de la familia sigue lidiando con las consecuencias del violento plan contra Handan, demostrando que en esta etapa de la novela, nadie está a salvo.

No te pierdas los últimos capítulos de Pasión Prohibida en la pantalla de El 9 Televida.