El chape tour llegó a MasterChef Celebrity y casi se prende fuego todo con el beso de Emilia Attias y La Reini

En una gala marcada por el teatro y la seducción, la actriz y la influencer protagonizaron un “chape” que dejó sin palabras al jurado. El programa más visto de El 9 Televida vivió una noche de puro show bajo la mirada de Nico Vázquez.

La última emisión de MasterChef Celebrity de El 9 Televida demostró que en las cocinas más famosas del mundo no solo se encienden hornallas, sino también la pasión. En una gala inspirada en el clásico “Romeo y Julieta”, la producción desafió a los famosos a combinar sus dotes culinarias con la actuación. La gran estratega de la noche fue Sofía “La Reini” Gonet, quien tras ganar la medalla de oro, armó las duplas a su gusto y eligió a Emilia Attias para interpretar la icónica escena del balcón.

El estudio se transformó en un set de filmación bajo la dirección de Nicolás Vázquez, invitado especial de la jornada. Lo que comenzó como un ensayo de texto cobró una temperatura inesperada cuando La Reini lanzó con picardía: “Dice beso… yo estoy para el chape tour”. Emilia Attias, lejos de achicarse, se metió de lleno en el papel de Romeo y, con una solemnidad poética, recitó los versos de Shakespeare antes de fundirse en un beso apasionado con su compañera que desató los gritos de todos los presentes.

El jurado, integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, observó atónito cómo la química entre ambas traspasaba la pantalla. De hecho, el impacto fue tal que las participantes redoblaron la apuesta y volvieron a besarse fuera de guion ante la sorpresa de sus compañeros. Nico Vázquez celebró el compromiso artístico de la dupla: “¡Excelente! Entendieron todo, fue un trabajo fantástico”, aseguró entusiasmado.

Pero el “chape” no fue la única sorpresa de Sofía Gonet. La influencer, que ya había homenajeado a Martitegui apareciendo “pelada” en una gala anterior, esta vez entró al estudio disfrazada de una gigante medalla de oro humana. “Soy la abundancia personificada”, disparó ante la risa de Wanda Nara. Entre el despliegue escénico y la tensión romántica, MasterChef Celebrity reafirmó su lugar como el plato favorito de las noches mendocinas por El 9 Televida.

Tras el acting y el show, la competencia retomó su curso. El jurado destacó el plato de Emilia Attias y La Reini, que subieron directamente al balcón. En cambio, Susana Roccasalvo y La Joaqui quedaron en una posición comprometida. Miguel Ángel Rodríguez y Maxi López lograron seguir en carrera pese a las críticas.

